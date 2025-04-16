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Кукурудза допоможе створити найбільш потужні батареї для електромобілів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Кукурудза допоможе створити найбільш потужні батареї для електромобілів
Кукурудзу називають перспективнним компонентом для енергетики майбутнього
фото із відкритих джерел

Кукурудза може стати вирішенням проблеми довговічності літій-сірчаних батарей

Команда вчених із Вашингтонського державного університету зробила значний крок на шляху до створення більш легких, потужних та екологічних джерел енергії. При цьому допоможе у цьому звичайна кукурудза. Про це пише «Главком» із посиланням на публікацію у журналі Journal of Power Sources (JPS).

Дослідники розробили інноваційний спосіб покращення роботи літій-сірчаних акумуляторів за допомогою білка, витягнутого із звичайної кукурудзи. Ця технологія може стати ключем до широкого впровадження літій-сірчаних батарей у електромобілях та системах зберігання енергії відновлюваних джерел.

Результати дослідження, опубліковані в престижному науковому журналі Journal of Power Sources, демонструють величезний потенціал нового підходу. Літій-сірчані акумулятори давно розглядаються як перспективна альтернатива літій-іонним батареям, що широко використовуються. Вони мають низку переваг: меншу вагу, більшу енергоємність і використання доступної та безпечної сірки замість токсичних металів. Однак досі їх широке застосування стримувалося серйозними технологічними проблемами, такими як швидка втрата ємності та потенційні ризики безпеки.

Однією з головних причин цих проблем є так званий шатл-ефект, при якому частинки сірки мігрують через електроліт і порушують роботу акумулятора.

Щоб розв'язати ці проблеми, вчені з Вашингтонського державного університету застосували нестандартний підхід. Проведені експерименти показали вражаючі результати. Літій-сірчаний акумулятор з новим компонентом зміг витримати понад 500 циклів заряджання та розряджання без значної втрати ємності. Це стало великим проривом у порівнянні зі звичайними літієво-сірчаними батареями, які, як правило, втрачають до 50% ємності вже після 50-100 циклів.

За словами професора Кеті Чжун, однієї з керівниць дослідження, команда застосувала простий, але ефективний підхід до створення функціонального матеріалу. «Ми використали природний і доступний ресурс – кукурудзяний білок, і отримані результати виявились виключно обнадійливими», – зазначила вона.

Професор Цзінь Лю підкреслив, що кукурудзяний білок – це не лише екологічний та недорогий матеріал, а й перспективний компонент для енергетики майбутнього.

Наразі вчені продовжують вивчати, які саме амінокислоти у структурі білка впливають на властивості батареї, та планують співпрацю з промисловими партнерами для масштабування технології.

До слова, компанія Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм. 

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Теги: автопром технології автомобіль Tesla втрати вчені

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