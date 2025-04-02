Трамп найближчим часом звільнить Маска з Білого дому – Politico

Маск може піти з посади в той час, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця»

Представники адміністрації Трампа розглядають мільярдера як «політичну проблему»

Президент США Дональд Трамп сказав своєму найближчому оточенню, що в найближчі тижні мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск піде з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE. Але останніми днями вони вирішили, що незабаром для Маска настане час повернутися до свого бізнесу.

Деякі представники адміністрації Трампа критикують Маска через його непередбачуваність і розглядають його як «політичну проблему». За словами одного з високопосадовців адміністрації США, Маск, імовірно, збереже неформальний статус радника й час від часу з’являтиметься на території Білого дому.

Джерела видання припускають, що Маск піде з посади в той час, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця», а саме наприкінці травня – на початку червня 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів.

Діяльність DOGE під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

Також повідомлялося, що високопоставлений чиновник з Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска очолить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це дасть змогу отримати повноваження над агентством, яке Маск активно намагався ліквідувати.

До слова, Департамент ефективності уряду США звільнив журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша.