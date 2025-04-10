Демократи вимагають прибрати Ілона Маска з уряду

Демократи розпочинають кампанію з усунення Маска до від влади

Конгресмени з Демократичної партії звернулися до президента США Дональда Трампа з вимогою прибрати підприємця Ілона Маска з уряду до 30 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

При цьому Axios посилається на лист демократів до голови Білого дому. Також один із представників партії Грег Касар заявив, що є всі юридичні та політичні інструменти для того, щоб домогтися відставки бізнесмена. «Ви повинні усунути Ілона Маска з посади в уряді до 30 травня», – йдеться у листі.

Раніше видання Daily Mail повідомило, що Маска звинуватили у зневажливому ставленні до глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Там зазначили, що він поводився з нею як «з секретаркою».

До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп нібито повідомив оточення про те що Маск незабаром піде. Мільйонер, за його словами, «дуже талановитий і чудово виконує свою роботу», проте підприємцю доведеться повернутися до керівництва «великою компанією».

Цікаво, що раніше мільярдер та глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про тарифи проти інших країн.

До слова, співробітники Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска використовують штучний інтелект для стеження за повідомленнями як мінімум одного федерального агентства щодо нелояльності до президента США Дональда Трампа.