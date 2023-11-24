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Орбан написав листа з погрозами главі Євроради: Мішель їде на розмову в Угорщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан написав листа з погрозами главі Євроради: Мішель їде на розмову в Угорщину
Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі
фото з відкритих джерел

Президент Європейської ради Шарль Мішель, вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Про це повідомила прессекретарка президента Європейської ради Катерина Кейсінг. 

«У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром (Угорщини, – «Главком») Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради», – написала Кейсінг.

Нагадаємо, у листі, адресованому голові Європейської ради, Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Зокрема він планує перешкодити вступу країни до самого ЄС й ухваленню подальших санкцій проти Росії.

На наступний день, 23 листопада, Єврокомісія затвердила авансові виплати Угорщині у розмірі 900 млн євро, які були «заморожені» через побоювання з приводу корупції та відмови від демократичних стримувань під керівництвом Орбана. Таким чином Європейський союз намагається здолати вето Будапешта на допомогу Україні.

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Теги: Єврокомісія президент Європейський союз шантаж Угорщина Віллі Орбан

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