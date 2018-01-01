Речник Путіна розповів про хворобу російського президента

Пєсков запевняє, що Путін просто застудився

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Володимир Путін застудився. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода». «Все нормально. Він продовжує працювати. Графік триває, але з урахуванням застуди. Голос президента ви самі чули. Зима, самі розумієте», – заявив він. Нагадаємо, раніше повідомлялося,



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Пєсков запевняє, що Путін просто застудився

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Володимир Путін застудився. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода».

«Все нормально. Він продовжує працювати. Графік триває, але з урахуванням застуди. Голос президента ви самі чули. Зима, самі розумієте», – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Путін скасував найближчі публічні заходи.

За інформацією ЗМІ, причини можуть бути різними: як хвороба, так і ускладнення ситуації в Сирії.

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