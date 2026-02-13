Головна Світ Соціум
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Американські опитування зафіксували перевагу Байдена над Трампом
фото: Liga.net

Три загальнонаціональні опитування зафіксували зростання підтримки попереднього президента США

Після року президентства Дональда Трампа частина американських виборців дедалі частіше заявляє, що його попередник Джо Байден працював на посаді президента ефективніше. Про це  повідомляє «Главком» з посиланням на виданя Axios.

За даними опитування Harvard CAPS / Harris, проведеного 28–29 січня, 51% зареєстрованих виборців вважають, що Трамп виконує свої обов’язки гірше, ніж Байден. Водночас 49% опитаних переконані у протилежному.

Опитування Rasmussen Reports, проведене 2-4 лютого, показало, що 48% респондентів віддають перевагу Байдену, тоді як 40% — Трампу. Ще 8% опитаних зазначили, що обидва президенти діяли «приблизно однаково».

Згідно з дослідженням YouGov / Economist (6–9 лютого): 46% американців вважають, що нинішній глава Білого дому працює гірше за свого попередника, тоді як 40% оцінюють діяльність Трампа позитивніше. Ще 7% обрали варіант «приблизно однаково».

Крім того, за даними NBC News, 49% американців «рішуче не схвалюють» політику Дональда Трампа щодо безпеки кордону та імміграції.

Нагадаємо, що соціологічне дослідження інституту Publicus показало, що значна частина жителів Угорщини почала сумніватися у подальшому лідерстві прем’єр-міністра Віктора Орбана. За результатами опитування, 55% респондентів вважають, що глава уряду «втомився» і більше не підходить для цієї посади. Водночас навіть серед виборців партії «Фідес» 4% поділяють таку думку, хоча 94% прихильників політичної сили продовжують підтримувати Орбана.

