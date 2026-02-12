Головна Світ Політика
search button user button menu button

США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод
фото з відкритих джерел

США готові зняти санкції з російської нафти, якщо закінчиться війна з Україною

Сполучені Штати Америки готові переглянути свою санкційну політику щодо Росії. Розглядають навіть скасування санкції з російської нафти. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News, інформує «Главком».

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, за яких умов це може відбутися: якщо між Російською Федерацією та Україною буде підписано мирну угоду.

«Якщо щодо Венесуели, Ірану, а також Росії та України вдасться досягти врегулювання, то на ринки зможе надійти багато нафти, з якої Мінфін зніме санкції», – заявив Бессент.

При цьому він додав, що за рахунок цього США розраховують істотно знизити світові ціни на нафту.

Міністр фінансів США підкреслив, що подальші кроки Вашингтона напряму залежатимуть від прогресу в переговорах. Водночас експерти зазначають, що поточні обмеження вже призвели до значного скорочення нафтових доходів Росії в січні 2026 року. 

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном. Ціни на нафту зросли приблизно на 2% на тлі потенційних ризиків для поставок у разі ескалації напруженості між США та Іраном. 

Так, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,52, або 2,2%, до $70,32 за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на $1,50, або майже 2,4%, до $65,46.

Водночас запаси нафти у двох великих світових нафтосховищах скоротилися, що свідчить про зростання попиту. «Напруга на Близькому Сході продовжує підтримувати ціни, хоча досі не було перебоїв у постачанні», – сказав аналітик UBS з нафти Джованні Стауново.

 

Читайте також:

Теги: нафта росія США санкції війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецтрибунал матиме мандат на переслідування вищого керівництва Росії
ЄС виділив 10 млн євро на спецтрибунал для Путіна
22 сiчня, 19:58
Україна, як наголосив Рубіо, категорично відкидає ідею територіальних поступок
Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією
29 сiчня, 02:22
Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
30 сiчня, 20:53
Яценюка у РФ розшукують за кримінальною статтею, однак, за якою саме, пропагандисти не вказують
РФ оголосила в розшук Арсенія Яценюка
1 лютого, 05:40
Поляк прославив Росію у коментарі під дописом про удар по пасажирському потягу на Харківщині
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
2 лютого, 08:30
Наслідки атаки уточнюються
РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині: є постраждалий (фото)
15 сiчня, 16:18
Ольга Стефанишина відверто про блекаути
«Іноді ок ходити з немитою головою». Нардепка Стефанишина описала побут під час блекаутів
16 сiчня, 09:37
Росія атакувала Одесу безпілотниками
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)
4 лютого, 07:22
Росіяни захопили село у Харківській області
Окуповано населений пункт на Харківщині – DeepState
6 лютого, 08:26

Політика

Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема
Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua