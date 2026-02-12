США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову

Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод

США готові зняти санкції з російської нафти, якщо закінчиться війна з Україною

Сполучені Штати Америки готові переглянути свою санкційну політику щодо Росії. Розглядають навіть скасування санкції з російської нафти. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News, інформує «Главком».

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, за яких умов це може відбутися: якщо між Російською Федерацією та Україною буде підписано мирну угоду.

«Якщо щодо Венесуели, Ірану, а також Росії та України вдасться досягти врегулювання, то на ринки зможе надійти багато нафти, з якої Мінфін зніме санкції», – заявив Бессент.

При цьому він додав, що за рахунок цього США розраховують істотно знизити світові ціни на нафту.

Міністр фінансів США підкреслив, що подальші кроки Вашингтона напряму залежатимуть від прогресу в переговорах. Водночас експерти зазначають, що поточні обмеження вже призвели до значного скорочення нафтових доходів Росії в січні 2026 року.

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном. Ціни на нафту зросли приблизно на 2% на тлі потенційних ризиків для поставок у разі ескалації напруженості між США та Іраном.

Так, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,52, або 2,2%, до $70,32 за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на $1,50, або майже 2,4%, до $65,46.

Водночас запаси нафти у двох великих світових нафтосховищах скоротилися, що свідчить про зростання попиту. «Напруга на Близькому Сході продовжує підтримувати ціни, хоча досі не було перебоїв у постачанні», – сказав аналітик UBS з нафти Джованні Стауново.