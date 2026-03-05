Удар Ірану по Азербайджану: МЗС повідомило про поранених

Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення

Сьогодні, 5 березня, з території Ірану було здійснено атаки дронами на Нахічеванську Автономну Республіку Азербайджанської Республіки. Один безпілотник влучив у будівлю термінала аеропорту у Нахічевані, а інший впав поблизу будівлі школи в селі Шакарабад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Азербайджану.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, які призвели до пошкодження будівлі аеропорту та травмування двох цивільних осіб. Ця атака на територію Азербайджанської Республіки є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні», – йдеться у повідомленні.

МЗС додає: «Ми вимагаємо від Ісламської Республіки Іран надати в найкоротший термін чітке пояснення щодо цього випадку, провести відповідне розслідування та вжити необхідних термінових заходів для забезпечення того, щоб такі атаки не повторювалися в майбутньому. Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь».

Надзвичайний і повноважний посол Ірану в Азербайджані Моджтаба Демірчілу був викликаний до Міністерства закордонних справ, де іранській стороні буде висловлено рішучий протест і вручено відповідну ноту протесту.

Нагадаємо, Іран завдав удару безпілотником по міжнародному аеропорту у Нахічевані, Азербайджан. Запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув.

Напередодні Азербайджан привів війська у підвищену бойову готовність на кордоні з Іраном. За інформацією незалежного видання Qazetchi, підвищену готовність оголосили у Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, а також у структурах Міністерства внутрішніх справ і надзвичайних ситуацій.