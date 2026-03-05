Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Севастополь залишився без світла після атаки дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Севастополь залишився без світла після атаки дронів
У Севастополі пролунала серія потужних вибухів
фото: соціальні мережі

У місті повідомляють про пошкодження підстанції та вибухи біля аеродрому «Бельбек»

У тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без електроенергії після атаки безпілотників. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

Зазначається, що уламки збитих дронів пошкодили електричну підстанцію, що призвело до відключення світла у частині міста. Місцеві пабліки також повідомляють про інтенсивну стрілянину в районі військового аеродрому «Бельбек».

У мережі пишуть, що атака триває. У деяких районах міста також повідомляють про перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів поблизу стратегічних військових об'єктів – аеродромів «Бельбек» під Севастополем та «Саки» в Новофедорівці.

Читайте також:

Теги: блекаут Севастополь Крим вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація в регіоні залишається напруженою
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
Вчора, 01:44
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
1 березня, 03:26
Обвинувачений написав у месенджер своєму неповнолітньому другові і переконав його взяти участь підривних діях
Школяр, який підбурив своїх друзів підірвати для РФ відділки поліції, на чотири роки сяде до тюрми
28 лютого, 15:15
У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
23 лютого, 19:50
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
21 лютого, 02:59
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи
20 лютого, 04:26
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
18 лютого, 12:13
Зарево після влучання в Одесі
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
9 лютого, 00:45
Олена Білозерська розповіла, як росте її син Павлусь
Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві
6 лютого, 10:23

Соціум

Севастополь залишився без світла після атаки дронів
Севастополь залишився без світла після атаки дронів
Експертиза ДНК поставила крапку: на Балі ідентифікували рештки зниклого Ігоря Комарова
Експертиза ДНК поставила крапку: на Балі ідентифікували рештки зниклого Ігоря Комарова
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
Масштабний блекаут на Кубі: коли відновиться електропостачання
Масштабний блекаут на Кубі: коли відновиться електропостачання
Загострення навколо Ірану різко ускладнило закупівлі газу в Європі
Загострення навколо Ірану різко ускладнило закупівлі газу в Європі
Удар Ірану по Азербайджану: МЗС повідомило про поранених
Удар Ірану по Азербайджану: МЗС повідомило про поранених

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua