Севастополь залишився без світла після атаки дронів

У місті повідомляють про пошкодження підстанції та вибухи біля аеродрому «Бельбек»

У тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без електроенергії після атаки безпілотників. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

Зазначається, що уламки збитих дронів пошкодили електричну підстанцію, що призвело до відключення світла у частині міста. Місцеві пабліки також повідомляють про інтенсивну стрілянину в районі військового аеродрому «Бельбек».

У мережі пишуть, що атака триває. У деяких районах міста також повідомляють про перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів поблизу стратегічних військових об'єктів – аеродромів «Бельбек» під Севастополем та «Саки» в Новофедорівці.