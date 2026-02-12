Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США

Генсек НАТО заявив, що США роблять саме те, що потрібно Україні

Марк Рютте відкинув критику на адресу Вашингтона і наголосив на санкціях та постачанні зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують активно підтримувати Україну та чинять тиск на Росію для припинення війни. Відповідну заяву він зробив перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Під час спілкування з журналістами Рютте відкинув припущення про нібито недостатній тиск Вашингтона на Москву. За його словами, такі закиди не відповідають реальній ситуації, адже США разом із європейськими союзниками застосовують санкційні механізми та водночас продовжують військову підтримку України.

«Саме твердження у питанні несправедливе. США чинять різний тиск на Росію, як це роблять і європейці – через пакети санкцій… Подивіться, що відбувається з Лукойлом, Роснафтою та іншими», – сказав Рютте.

Він також підкреслив, що Вашингтон продовжує надавати Україні критично важливі системи озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони, через ініціативу (PURL). За словами генсека, ця програма фінансується союзниками та дозволяє оперативно забезпечувати українські сили необхідними ресурсами.

Окремо Рютте прокоментував участь у зустрічі заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, наголосивши, що той послідовно виступає за посилення оборонних можливостей європейських країн. Він зазначив, що Сполучені Штати очікують від союзників більшої відповідальності за власну безпеку, водночас зберігаючи стратегічну роль у НАТО.

«Є лише одна країна, найпотужніша нація на Землі, США, яка може це зробити під керівництвом президента Трампа, подолати глухий кут з Путіним, розпочати мирний процес», – сказав Рютте, додавши, що США роблять «саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну».

Генсек Альянсу також повідомив про додаткову допомогу з боку союзників. Зокрема, він згадав заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі про виділення пів мільярда фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони України як у межах двосторонньої підтримки, так і через програму PURL.

«Українці непохитні, вони воюють, але ракети продовжують уражати їхню цивільну інфраструктуру та мирних жителів», – зазначив Рютте.

За його словами, загальна тенденція всередині Альянсу свідчить про зростання оборонних витрат і підтримки України з боку європейських союзників та Канади. Йдеться про інвестиції у військову промисловість, зміцнення стійкості та довгострокові програми допомоги Києву.

Як відомо, чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого, у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії. За інформацією НАТО, участь у ньому візьме новий міністр оборони України Михайло Федоров. Перед початком «Рамштайну» також запланована зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, після якої відбудеться неформальне засідання Ради Україна – НАТО.