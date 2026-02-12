Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
Генсек НАТО заявив, що США роблять саме те, що потрібно Україні
скріншот з відео Reuters

Марк Рютте відкинув критику на адресу Вашингтона і наголосив на санкціях та постачанні зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують активно підтримувати Україну та чинять тиск на Росію для припинення війни. Відповідну заяву він зробив перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Під час спілкування з журналістами Рютте відкинув припущення про нібито недостатній тиск Вашингтона на Москву. За його словами, такі закиди не відповідають реальній ситуації, адже США разом із європейськими союзниками застосовують санкційні механізми та водночас продовжують військову підтримку України.

«Саме твердження у питанні несправедливе. США чинять різний тиск на Росію, як це роблять і європейці – через пакети санкцій… Подивіться, що відбувається з Лукойлом, Роснафтою та іншими», – сказав Рютте.

Він також підкреслив, що Вашингтон продовжує надавати Україні критично важливі системи озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони, через ініціативу (PURL). За словами генсека, ця програма фінансується союзниками та дозволяє оперативно забезпечувати українські сили необхідними ресурсами.

Окремо Рютте прокоментував участь у зустрічі заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, наголосивши, що той послідовно виступає за посилення оборонних можливостей європейських країн. Він зазначив, що Сполучені Штати очікують від союзників більшої відповідальності за власну безпеку, водночас зберігаючи стратегічну роль у НАТО.

«Є лише одна країна, найпотужніша нація на Землі, США, яка може це зробити під керівництвом президента Трампа, подолати глухий кут з Путіним, розпочати мирний процес», – сказав Рютте, додавши, що США роблять «саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну».

Генсек Альянсу також повідомив про додаткову допомогу з боку союзників. Зокрема, він згадав заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі про виділення пів мільярда фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони України як у межах двосторонньої підтримки, так і через програму PURL.

«Українці непохитні, вони воюють, але ракети продовжують уражати їхню цивільну інфраструктуру та мирних жителів», – зазначив Рютте.

За його словами, загальна тенденція всередині Альянсу свідчить про зростання оборонних витрат і підтримки України з боку європейських союзників та Канади. Йдеться про інвестиції у військову промисловість, зміцнення стійкості та довгострокові програми допомоги Києву.

Як відомо, чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого, у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії. За інформацією НАТО, участь у ньому візьме новий міністр оборони України Михайло Федоров. Перед початком «Рамштайну» також запланована зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, після якої відбудеться неформальне засідання Ради Україна – НАТО.

Читайте також:

Теги: війна США НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ставка Кремля – повний блекаут
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
16 сiчня, 13:01
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
5 лютого, 00:29
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
7 лютого, 00:29
Путін не поїде до Трампа на перше засідання Ради миру
Росія проігнорує перше засідання Ради миру Трампа: у чому причина
Сьогодні, 12:59
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
20 сiчня, 08:19
Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
2 лютого, 15:20
Лише нещодавно тіло воїна, який загинув 21 липня 2024 року, ідентифікували та передали рідним для гідного поховання
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
8 лютого, 09:00
Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC
8 лютого, 18:57
США та Ізраїль не узгодили позиції щодо Ірану
«Нічого досягти не вдалося». Трамп заявив про відсутність домовленостей із Нетаньягу
Сьогодні, 08:16

Політика

Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
Естонія депортувала росіянина через підозру у зборі розвідданих (фото)
Естонія депортувала росіянина через підозру у зборі розвідданих (фото)
Росія проігнорує перше засідання Ради миру Трампа: у чому причина
Росія проігнорує перше засідання Ради миру Трампа: у чому причина
Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником – розвідка Південної Кореї
Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником – розвідка Південної Кореї
Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»
Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua