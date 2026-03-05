Головна Світ Соціум
Загострення навколо Ірану різко ускладнило закупівлі газу в Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Через війну на Близькому Сході та відмову від російського газу Європа різко збільшує залежність від дорогого зрідженого газу
фото: Reuters

Збої у постачанні LNG та зростання цін загрожують наповненню газових сховищ

Європа зіткнулася з новими ризиками під час підготовки до наступної зими, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив постачання зрідженого природного газу і спричинив різке зростання цін на енергоресурси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Європейські країни щоліта закачують газ у підземні сховища, щоб узимку вистачало палива для опалення і виробництва електроенергії. Але цього року запаси після зими можуть бути значно нижчими, ніж зазвичай. Тому Європі доведеться купити набагато більше газу в найближчі місяці.

Ситуація ускладнилася через війну на Близькому Сході. Через бойові дії виникли проблеми з виробництвом і доставкою зрідженого газу. У результаті газу на світовому ринку стало менше, а ціни різко піднялися.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Європа значно скоротила закупівлі російського трубопровідного газу. Через це країни ЄС стали значно більше залежати від постачання зрідженого газу морем.

Якщо раніше природній газ покривав приблизно п’яту частину потреб Європи, то тепер його частка швидко зростає. У 2025 році вона може досягти майже половини всіх постачань газу. Щоб заповнити газосховища цього літа, Європі потрібно знайти близько 700 партій зрідженого газу. Це значно більше, ніж торік.

Однією з причин стало припинення роботи газових родовищ у Катарі. Ця країна забезпечує приблизно п’яту частину світових поставок зрідженого газу. Через це покупці почали активно шукати інші джерела постачання. Вартість додаткового газу, який Європі потрібно закупити цього літа, різко зросла і може сягнути десятків мільярдів доларів.

До слова, удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Аналітики зазначають, що конфлікт на Близькому Сході може серйозно вплинути на світові ринки енергоносіїв. Найбільший ризик пов’язаний із перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти. Через неї проходить приблизно 20% світового експорту цього ресурсу.

Читайте також:

