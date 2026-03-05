Головна Світ Соціум
Експертиза ДНК поставила крапку: на Балі ідентифікували рештки зниклого Ігоря Комарова

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Слідчі припускають, що у викраденні Комарова зіграло роль фото, де він позує з блогеркою Євою Мішаловою
фото з відкритих джерел

На Балі ідентифікували рештки тіла, які знайшли на узбережжі

Тривалі пошуки українського громадянина Ігоря Комарова на острові Балі завершилися офіційним підтвердженням його загибелі. Результати проведеної судово-медичної експертизи та аналізу ДНК довели, що рештки тіла, знайдені раніше на узбережжі, належать саме йому. Про це повідомило видання Jakarta Globe з посиланням на індонезійську поліцію, інформує «Главком».

Індонезійська поліція підтвердила, що розчленоване тіло, знайдене на узбережжі на Балі, належить саме 28-річному українцю Ігорю Комарову.

Речник поліції Балі Аріасанді заявив, що лабораторні тести, проведені в Національному центрі судової експертизи в Джакарті, підтвердили збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками жертви.

Рештки тіла виявили місцеві жителі 26 лютого поблизу пляжу Кетевел. Пізніше під час подальших пошуків знайшли ще кілька частин тіла.

Правоохоронці розслідують викрадення та вбивство. Поліція припускає, що Комарова утримували на віллі в Табанані після викрадення. Раніше поліція заявила, що його викрали 15 лютого в Джимбарані.

Поліція вже заарештувала одного і назвала шістьох іноземців підозрюваними. Також правоохоронці звернулися до Інтерполу з проханням про допомогу з міжнародним розшуком.

Зауважимо, наприкінці лютого у мережі зʼявилася інформація, що на Балі було викрадено Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів двох бізнесменів із Дніпра. Петровському начебто вдалося втекти, а от Комарова начебто катують і вимагають за нього $10 млн.

Повідомлялося також, що постраждалі повʼязані з так званими дніпровськими «офісами» – шахрайськими call-центрами. До того ж є інформація, що Петровський та Комаров є синами не просто бізнесменів, а кримінальних авторитетів з Дніпра – Олександра Петровського (Наріка) та Сергія Комарова.

«Главком» також писав, як колишня дружина нардепа Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар заявила, що тиждень тому біля її будинку хтось розтрощив її автівку, яка їй служить вже сім років.

Жінка розповіла, як це сталося. Опівночі вона почула гучний звук, подумала, що стріляють. Відразу викликала поліцію. Зауважимо, пошкодження автівки Зінаїди Кубар за дивним збігом обставин співпало з розбірками з її колишнім. Художниця заявляє про переслідування та погрози з боку політика.

Теги: Балі ДНК українці смерть

Експертиза ДНК поставила крапку: на Балі ідентифікували рештки зниклого Ігоря Комарова
