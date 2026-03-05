Масштабний блекаут на Кубі: коли відновиться електропостачання

62-річна Морайма Рікардо, пенсіонерка, прибирає свій будинок під час відключення електроенергії на Кубі

Мільйони людей на заході Куби залишилися без електропостачання

Більша частина Куби, включаючи столицю Гавану, залишилася без електроенергії. Це відбувається на тлі зростання тиску на комуністичний уряд з боку адміністрації Дональд Трамп, яка обмежила постачання нафти до країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Електроенергетична компанія Union Electrica UNE заявила, що відключення світла було спричинене несподіваною аварією на теплоелектростанції Антоніо Гітерас, розташованій приблизно за 100 км на схід від Гавани. Це призвело до відключення електроенергії від Пінар-дель-Ріо на крайньому заході до центрально-східної провінції Камагуей.

Електропостачання також було відключено в східній провінції Лас-Тунас через несправність підстанцій, в результаті чого з електроенергією залишилися забезпечені лише крайні східні провінції.

Ремонт електростанції Гуїтерас може зайняти три-чотири дні.

Куба зазнала низки серйозних відключень електроенергії в останні роки, ще до того, як США вжили заходів щодо припинення поставок нафти. Уряд Куби пов'язує економічну кризу з десятиліттями економічних санкцій з боку США, що призвело до відсутності інвестицій у виробництво електроенергії та електромережі.

