Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени



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У Голлівуді заборонили знімати інтим-сцени через коронавірус

Зйомки фільмів мають поновитися вже 12 червня

Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени у фільмах через епідемію коронавірусу нового типу Covid-19.

У той же час, зйомки фільмів мають поновитися вже 12 червня, повідомляє Daily Mail.

Згідно з рекомендаціями, які отримали кінематографісти, режисерам пропонують замінити інтимні сцени, щоб дотримуватися необхідної соціальної дистанції.

Також пропонується, в разі крайньої необхідності, використовувати комп'ютерну графіку.

Акторів і всю знімальну групу фільмів будуть щодня тестувати на коронавірус і проводити інструктаж із миття рук.

Кіновиробництво було призупинено в Голлівуді в березні через епідемію коронавірусу.

Станом на 9 червня в світі зафіксовано понад 7 мільйонів випадків захворювання. Число загиблих перевищує 400 тисяч.