Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени
Зйомки фільмів мають поновитися вже 12 червня
Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени у фільмах через епідемію коронавірусу нового типу Covid-19.
У той же час, зйомки фільмів мають поновитися вже 12 червня, повідомляє Daily Mail.
Згідно з рекомендаціями, які отримали кінематографісти, режисерам пропонують замінити інтимні сцени, щоб дотримуватися необхідної соціальної дистанції.
Також пропонується, в разі крайньої необхідності, використовувати комп'ютерну графіку.
Акторів і всю знімальну групу фільмів будуть щодня тестувати на коронавірус і проводити інструктаж із миття рук.
Кіновиробництво було призупинено в Голлівуді в березні через епідемію коронавірусу.
Станом на 9 червня в світі зафіксовано понад 7 мільйонів випадків захворювання. Число загиблих перевищує 400 тисяч.