  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени

    • Розсилка
    У Голлівуді заборонили знімати інтим-сцени через коронавірус - Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени
    У Голлівуді заборонили знімати інтим-сцени через коронавірус

    Зйомки фільмів мають поновитися вже 12 червня

    Режисерам в Голлівуді заборонили знімати інтимні сцени у фільмах через епідемію коронавірусу нового типу Covid-19.

    У той же час, зйомки фільмів мають поновитися вже 12 червня, повідомляє Daily Mail.

    Згідно з рекомендаціями, які отримали кінематографісти, режисерам пропонують замінити інтимні сцени, щоб дотримуватися необхідної соціальної дистанції.

    Також пропонується, в разі крайньої необхідності, використовувати комп'ютерну графіку.

    Акторів і всю знімальну групу фільмів будуть щодня тестувати на коронавірус і проводити інструктаж із миття рук.

    Кіновиробництво було призупинено в Голлівуді в березні через епідемію коронавірусу.

    Станом на 9 червня в світі зафіксовано понад 7 мільйонів випадків захворювання. Число загиблих перевищує 400 тисяч.

    час коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ