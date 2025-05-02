Головна Країна Політика
search button user button menu button

Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи
Окружна прокуратура Варшави через адвоката Порошенка сповістила про обставини справи
фото: Петро Порошенко/Facebook

Окружна прокуратура Варшави передала українському експрезиденту судові документи

Крижопільський районний суд Вінницької області виконав доручення окружної прокуратури Варшава-Прага (Польща) і вручив документи потерпілому, народному депутату і експрезиденту Петру Порошенку. Про це повідомляє «Главком».

Замість Порошенка судові документи від польських правоохоронців отримав адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси колишнього глави держави. Це відбулося 28 квітня у райсуді на Вінниччині. У судовій ухвалі зазначено, що захисник потерпілого не заявляв жодних заяв або заперечень.

На момент ухвалення судом цього рішення Петро Порошенко перебував за кордоном, де проводив зустрічі з європейськими політиками.

Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи фото 1
витяг із судової ухвали

Як розповіло «Главкому» джерело у Мін'юсті, у Польщі відкрито кримінальне провадження за фактами образливих публікацій в інтернеті на адресу п’ятого президента України Петра Порошенка. У цій справі Порошенко має статус потерпілої особи.

Редакція письмово звернулася до адвоката Порошенка Ігоря Голованя, але прохання про коментар той проігнорував.

Нагадаємо, що нині в ЗМІ активно мусується обговорення іншого процесу за участю Порошенка. Дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна вартістю 17 млрд грн. Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Згодом на тлі гучної новини про судовий позов Марини Порошенко щодо поділу майна з чоловіком вартістю 17 млрд грн, експрезидент Петро Порошенко опублікував у Facebook новий пост. Він дав зрозуміти, що подружжя розлучатися не збирається.

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

Як відомо, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко суд Польща війна слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
4 квiтня, 05:17
Ситуація на фронті 5 квітня
Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу
5 квiтня, 22:15
Ворог атакував Броварський район
Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)
4 квiтня, 07:41
Шпигунські пристрої були призначені для стеження за чотирма ядерними підводними човнами класу Vanguard
Російські шпигунські датчики стежили за ядерними субмаринами Великої Британії
6 квiтня, 15:58
Дідусь із Запорізької області полишив свою домівку, щоб врятувати онуку
Дідусь подолав 1000 км, щоб урятувати онуку: як змінилася дівчинка
10 квiтня, 12:21
Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін
Скільки снарядів КНДР поставила Росії: шокуючі цифри
16 квiтня, 07:20
В української сторони є розуміння, що плита була встановлена несанкціоновано і її мають прибрати
«Свідома провокація». Україна відреагувала на таблицю на братській могилі УПА в Польщі
23 квiтня, 17:39
Станом на вересень 2024 року Росія продала майже $1 млрд краденого українського зерна
Росіяни отримують економічну вигоду з окупованої частини України: роз’яснення ISW
25 квiтня, 07:00
Наслідки влучання ворожого «шахеда»
У Білій Церкві «шахед» влетів прямо в житловий будинок: моторошне відео
26 квiтня, 10:34

Політика

Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи
Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи
Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США
Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США
Національна академія наук відмовила Стефанчуку у званні члена-кореспондента – ЗМІ
Національна академія наук відмовила Стефанчуку у званні члена-кореспондента – ЗМІ
Зеленський: Укладання угоди – перший результат ватиканської зустрічі з Трампом
Зеленський: Укладання угоди – перший результат ватиканської зустрічі з Трампом
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
97K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
81K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
78K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
53K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua