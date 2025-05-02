Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи

Окружна прокуратура Варшави передала українському експрезиденту судові документи

Крижопільський районний суд Вінницької області виконав доручення окружної прокуратури Варшава-Прага (Польща) і вручив документи потерпілому, народному депутату і експрезиденту Петру Порошенку. Про це повідомляє «Главком».

Замість Порошенка судові документи від польських правоохоронців отримав адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси колишнього глави держави. Це відбулося 28 квітня у райсуді на Вінниччині. У судовій ухвалі зазначено, що захисник потерпілого не заявляв жодних заяв або заперечень.

На момент ухвалення судом цього рішення Петро Порошенко перебував за кордоном, де проводив зустрічі з європейськими політиками.

витяг із судової ухвали

Як розповіло «Главкому» джерело у Мін'юсті, у Польщі відкрито кримінальне провадження за фактами образливих публікацій в інтернеті на адресу п’ятого президента України Петра Порошенка. У цій справі Порошенко має статус потерпілої особи.

Редакція письмово звернулася до адвоката Порошенка Ігоря Голованя, але прохання про коментар той проігнорував.

Нагадаємо, що нині в ЗМІ активно мусується обговорення іншого процесу за участю Порошенка. Дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна вартістю 17 млрд грн. Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Згодом на тлі гучної новини про судовий позов Марини Порошенко щодо поділу майна з чоловіком вартістю 17 млрд грн, експрезидент Петро Порошенко опублікував у Facebook новий пост. Він дав зрозуміти, що подружжя розлучатися не збирається.

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

Як відомо, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.