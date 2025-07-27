РФ масово нарощує виробництво дронів Shahed для війни та експорту – CNN

Супутникові знімки свідчать про різке прискорення будівництва на заводі Shahed у російській «Алабузі»

Супутникові знімки вказують на значне прискорення будівництва на заводі з виробництва ударних дронів типу Shahed у спеціальній економічній зоні «Алабуга», яка знаходиться в Республіці Татарстан, Росія. На території заводу зводяться десятки нових будівель, включаючи гуртожитки та виробничі приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, розширення відбувається настільки швидко, що кінцевою метою заводу може бути масове виробництво безпілотників для їх подальшого експорту в інші країни світу.

Супутниковий знімок заводу в Алабузі від 12 липня 2025 року демонструє кілька нових складів, значне збільшення кількості робочих гуртожитків та три позиції ППО для захисту об’єкту від атак. Фото: Maxar Technologies, Graphic: CNN

З кінця 2024 року до середини липня 2025 року супутникові знімки зафіксували щонайменше вісім нових споруд, схожих на склади, в «Алабузі». Вони розташовані поблизу вже ідентифікованих виробничих потужностей Shahed, деякі з них ще перебувають у стадії будівництва.

На супутниковому знімку від 12 липня 2025 видно, що нові робочі гуртожитки, будівництво деяких з яких ще не завершено, можуть вмістити десятки тисяч додаткових співробітників. Фото: Maxar Technologies, Graphic: CNN

У видання зазначають, що також спостерігається значне розширення житлових приміщень. Знімок від 12 липня 2025 року показує щонайменше 104 однакові прямокутні будівлі, які, ймовірно, є гуртожитками для робітників. На знімках від лютого було лише 15 таких будівель. Роботи над новими спорудами, судячи з усього, активно почалися в березні, після танення снігу.

Фото: CNN

«Є також ознаки того, що будівництво прискорилося в останні тижні. Більше половини житлових будинків, які видно на знімку від 12 липня, ще не були зведені 9 червня», – пише CNN.

Команда аналітиків з американського Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS) оцінила, що після завершення будівництва ці споруди зможуть розмістити до 40 тис працівників.

Нагадаємо, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Взамін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.