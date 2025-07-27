Ритуальний бізнес РФ зріс на 16% за півроку

За перше півріччя 2025 року промислове виробництво в Росії зросло лише на 1,4% у річному вимірі. Це зростання майже повністю обумовлене державними замовленнями для підприємств, пов’язаних з військово-промисловим комплексом (ВПК). Натомість, єдиним сегментом цивільної економіки, що демонструє ріст, стали ритуальні послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними звіту розвідки, найбільше зростання зафіксовано у виробництві:

Транспортних засобів спеціального призначення (збільшення у 3,4 раза порівняно з 2022 роком).

Електроніки й оптики (у 2,1 раза).

Металевих виробів (у 1,5 раза).

Водночас, на тлі демографічного спаду та значних втрат на війні проти України, галузь ритуальних послуг зросла на 16% за півріччя. Обсяг цього сектору за січень–квітень 2025 року сягнув майже $425 млн.

Інші галузі цивільної промисловості демонструють спад. У червні загальний індекс промвиробництва знизився на 1,9%. Найбільше падіння зафіксовано у:

Виробництві цивільного транспорту (-26,8%).

Електроніці (-8,6%).

Шкіряних виробів (-4,7%).

У липні індекс промислового оптимізму впав нижче рівнів 2016 та 2022 років. 61% опитаних експертів вказали на «значно нижчі за норму» обсяги виробництва, а баланс очікувань щодо випуску став від’ємним – вперше з серпня 2022 року.

На тлі спаду авторинку, такі гіганти як КамАЗ, слідом за ГАЗ та «АвтоВАЗ», переходять на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38% у річному порівнянні.

Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9% у січні до 11,5% у червні. Найбільше звільнень очікується у видобувній промисловості, машинобудуванні та фармацевтиці.

Як підкреслює розвідка, поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси в російській економіці, що загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за «дискредитацію» вітчизняних товарів, трактуючи будь-яку критику як «непатріотичну».

Нагадаємо, після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території країни.