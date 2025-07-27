Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Розвідка назвала єдиний бізнес, який зростає в Росії через війну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка назвала єдиний бізнес, який зростає в Росії через війну
Поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси в російській економіці
фот: СЗРУ

Ритуальний бізнес РФ зріс на 16% за півроку

За перше півріччя 2025 року промислове виробництво в Росії зросло лише на 1,4% у річному вимірі. Це зростання майже повністю обумовлене державними замовленнями для підприємств, пов’язаних з військово-промисловим комплексом (ВПК). Натомість, єдиним сегментом цивільної економіки, що демонструє ріст, стали ритуальні послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними звіту розвідки, найбільше зростання зафіксовано у виробництві:

  • Транспортних засобів спеціального призначення (збільшення у 3,4 раза порівняно з 2022 роком).
  • Електроніки й оптики (у 2,1 раза).
  • Металевих виробів (у 1,5 раза).

Водночас, на тлі демографічного спаду та значних втрат на війні проти України, галузь ритуальних послуг зросла на 16% за півріччя. Обсяг цього сектору за січень–квітень 2025 року сягнув майже $425 млн.

Інші галузі цивільної промисловості демонструють спад. У червні загальний індекс промвиробництва знизився на 1,9%. Найбільше падіння зафіксовано у:

  • Виробництві цивільного транспорту (-26,8%).
  • Електроніці (-8,6%).
  • Шкіряних виробів (-4,7%).

У липні індекс промислового оптимізму впав нижче рівнів 2016 та 2022 років. 61% опитаних експертів вказали на «значно нижчі за норму» обсяги виробництва, а баланс очікувань щодо випуску став від’ємним – вперше з серпня 2022 року.

На тлі спаду авторинку, такі гіганти як КамАЗ, слідом за ГАЗ та «АвтоВАЗ», переходять на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38% у річному порівнянні.

Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9% у січні до 11,5% у червні. Найбільше звільнень очікується у видобувній промисловості, машинобудуванні та фармацевтиці.

Як підкреслює розвідка, поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси в російській економіці, що загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за «дискредитацію» вітчизняних товарів, трактуючи будь-яку критику як «непатріотичну».

Нагадаємо, після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території країни. 

Читайте також:

Теги: розвідка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд скасував арешт акцій компаній Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV
Суд у Гаазі зняв арешт із активів «Газпрому»
22 липня, 12:27
Уряд Великої Британії заявив, що такі дії знизять граничну ціну на сиру нафту
Новий удар по Кремлю: Британія та ЄС ріжуть доходи РФ завдяки цінам на нафту
19 липня, 08:17
Оперативна картина фронту: що відбувається на ключових напрямках
Окупанти на межі відступу на Сумщині. Огляд з фронту
18 липня, 13:05
Рютте: Якщо Росія не проявить серйозності у мирних переговорах, за 50 днів він введе вторинні санкції проти Китаю, Індії та Бразилії
Рютте попередив Індію, Китай і Бразилію про можливі 100% мита від США
16 липня, 03:02
Найголовніше в одкровеннях Трампа
Найголовніше в одкровеннях Трампа
15 липня, 08:02
Грищук: Ще походіть трохи хресними ходами за расєю
Священник пояснив, чого Путін почав масовано бити по Буковині
12 липня, 11:00
Старовойта було знайдено мертвим у парку
Майна на мільярд і Tesla: ексміністр транспорту РФ, який вчинив самогубство, залишив багату спадщину
8 липня, 09:16
Зниження цін вигідне для великих імпортерів, таких як Європа, Китай, Японія та Корея
ОПЕК+ збільшує видобуток: що це означає для України та Росії?
6 липня, 17:02
Микита Васильєв народився 20 січня 1989 року у Чувашії
Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу
30 червня, 19:11

Економіка

Розвідка назвала єдиний бізнес, який зростає в Росії через війну
Розвідка назвала єдиний бізнес, який зростає в Росії через війну
ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році
Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році
США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
США запровадили нові санкції проти Північної Кореї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
36K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
17K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5488
Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження
4898
Ексдружина російського боксера позаздрила стосункам Усика з його коханою

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua