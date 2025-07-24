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Норвегія інвестує €400 млн у дрони українського виробництва – Шмигаль

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Норвегія інвестує €400 млн у дрони українського виробництва – Шмигаль
Шмигаль: Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо також на участь України в проєктах SAFE
фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив з норвезьким колегою посилення оборони та спільні виробництва

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, під час якої сторони обговорили результати зустрічі у форматі «Рамштайн» та подальші перспективи співпраці у сфері оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році Норвегія загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів. З цієї суми €400 млн будуть спрямовані на закупівлю безпосередньо в українського виробника, що є потужним стимулом для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

«Маємо гарні перспективи посилення співпраці. Вдячні за цю підтримку», – зазначив Міністр оборони України.

Серед ключових тем розмови були також розвиток спільних виробництв у сфері ОПК, посилення протиповітряної оборони та тренування українських військових. Денис Шмигаль окреслив норвезькому колезі пріоритетні потреби України та висловив розрахунок на участь України в проєктах SAFE.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з представниками Міністерства фінансів та керівниками найбільших державних банків для посилення фінансової підтримки оборонного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу оборонного відомства.

«Обговорили подальші кроки, зокрема реалізацію «нідерландської моделі», яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств», – написав він

За словами Шмигаля, Міноборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств. 

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Теги: Денис Шмигаль Норвегія Україна дрон

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