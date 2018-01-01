РФ могла перекинути до Сирії два найсучасніших винищувача

Сирія може бути використана як полігон для дослідницько-бойової експлуатації літаків Су-57

Російське інформаційне агентство Інтерфакс із посиланням на підтвердження із боку інформованих джерел повідомило про те, що Росія направила в Сирію два своїх найсучасніших винищувачі п’ятого покоління Су-57 (також відомий як Т-50 або ПАК-ФА). Джерела інформаційного агентства Інтерфакс не пояснили мету появи на базі Хмеймім літаків, які



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Сирія може бути використана як полігон для дослідницько-бойової експлуатації літаків Су-57

Російське інформаційне агентство Інтерфакс із посиланням на підтвердження із боку інформованих джерел повідомило про те, що Росія направила в Сирію два своїх найсучасніших винищувачі п’ятого покоління Су-57 (також відомий як Т-50 або ПАК-ФА).

Джерела інформаційного агентства Інтерфакс не пояснили мету появи на базі Хмеймім літаків, які офіційно не прийняті на озброєння збройних сил РФ. Однією із причин, яка пояснює такий крок, може бути бажання провести тестування бойових систем.

Представник Комітету оборони Ради Федерації Віктор Бондарєв, на запитання прокоментувати ситуацію із можливою появою Су-57 в Сирії, заявив, що не володіє інформацією.

Вперше про можливість появи в Сирії російських літаків п’ятого покоління повідомила радіостанція «Ехо-Москви», посилаючись на сирійський активістів. Окрім того відомо, що РФ також нещодавно перекинула в Сирію чотири винищувачі Су-35С і літак радіо-локаційної розвідки А-50.

В грудні 2017 року збройні сили РФ отримали зразки винищувача С-57 для проведення державних випробувань і початку дослідницько-бойової експлуатації. РФ планує озброїти літаки п’ятого покоління новими ракетами «повітря-повітря» до 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив про те, що офіційна Москва готова розглянути можливість підтримати запровадження 30-денного перемир’я в Сирії.