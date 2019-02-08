РФ не відправлятиме спостерігачів на вибори в Україну «з міркувань безпеки»



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Вчора парламент заборонив спостерігачам РФ приїжджати в Україну

У РФ очікували, що Україна заборонить їхнім спостерігачам брати участь у виборах

Російська Федерація вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії БДІПЛ «виходячи з міркувань безпеки». Про це заявила прес-служби МЗС РФ.

Як зазначається, в РФ очікували, що Україна відмовить в акредитації їхнім громадянам, які перебувають у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

«У цих умовах російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, прийняла рішення утриматися від їх спрямування на Україну», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що громадяни РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні збиралися прилетіти до Києва 11 лютого не зважаючи на заборону.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

В ОБСЄ в зв'язку з таким рішенням України висловили співчуття.