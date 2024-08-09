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Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
Наталія Ібрагімова прокоментувала ситуацію з усиновленням
фото з відкритих джерел

Директорка Київського обласного центру соціальних служб заявила, що у порівнянні з довоєнними часами кількість охочих опікуватися дітьми-сиротами зросла в рази

Після прийняття закону про посилення мобілізації кількість охочих усиновити дитину зросла втричі. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкома» розповіла директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

«До повномасштабного вторгнення ми за рік навчали 80-120 осіб, тобто у середньому 50 родин. У 2022 році навчили 320 кандидатів, а у 2023 році ця тенденція стала ще виразнішою. Коли стало відомо, що за новим законом про мобілізацію на відстрочку зможуть розраховувати опікуни та прийомні батьки, у нас почався справжній бум. На 31 липня ми вже виписали довідки 200 людям (з правом на усиновлення дитини чи опікунство – «Главком»). Ще 170 людей навчаються, і ще 100 кандидатів чекають своєї черги», – зазначає чиновниця. 

Наталія Ібрагімова уточнила, що самостійно перевіряє пакет документів осіб, які подаються на усиновлення. Вона зазначила, що раніше щодо усиновлення зверталися сім'ї без дітей, наразі ця ситуація змінилася:

«Я особисто моніторю кожен пакет документів, що подаються, і помітила таку особливість: якщо раніше до нас зверталися родини, в яких не було своїх дітей, то зараз 50% кандидатів, маючи двох дітей, хочуть третю. Бувають і такі історії: жінка вагітна другою дитиною, але подає документи, аби усиновити ще одне дитя». 

Директорка Київського обласного центру соціальних служб додала, що також бувають ситуації, коли чоловіки претендують на опіку дитини: «У більшості з них – нормальні сім’ї, по двоє дітей. І от дружина пише заяву, що не заперечує, аби чоловік був опікуном, і вони подають документи, хочуть дівчинку 5-6 років. А на питання, чому саме чоловік хоче бути опікуном дівчинки, а не дружина, відповідають, що мають таке право».

На запитання, чи є в центру зв’язок із ТЦК, Ібрагімова відповіла позитивно. Хоча зазначила, що не зловживає ним.

«Я не можу одразу так визначити: о, переді мною «ухилянт». Але в процесі спілкування бачу людину, поведінку дружини, потім психологи  пропрацьовують і лише після того ми приходимо висновку, чи дійсно цим людям потрібна дитина», – відповіла фахівчиня. 

Нагадуємо, після прийняття закону про посилення мобілізації було внесено деякі зміни щодо права на відстрочку для багатодітних батьків. Зокрема, відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон. За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад. 

Згодом стало відомо, що за заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування.

Опісля Служба у справах дітей та сім’ї КМДА заявила, що інформація про відправлення київськими посадовцями своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами.

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Теги: діти війна українці мобілізація Україна опіка

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