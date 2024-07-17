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У Росії другий регіон почав платити за вербування родичів та друзів на війну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Росії другий регіон почав платити за вербування родичів та друзів на війну
Вербувати дозволяється всіх росіян віком від 18 років, крім засуджених і підслідних
фото: Reuters

Гроші вербувальник отримає після зарахування новобранця до військової частини

У Росії мешканцям Ярославської області місцева влада пропонує 100 тис. рублів за кожну людину, яку вони вмовлять піти на війну проти України. Про це повідомив губернатор області Михайло Євраєв, пише The Moscow Times.

«Винагорода поширюється на всіх, хто залучає добровольців у військкомати або адміністрації регіону для укладання контракту з Міноборони», – сказав він.

За словами Євраєва, раніше залучення добровольця оцінювалося в 30 тис. рублів. Суму було збільшено після новин з Татарстану, де за вербування на війну проти України стали платити по 100 тис. рублів.

Окрім того, в Татарстані днями провели 12-годинний телемарафон «Вступай в армію перемоги», учасники якого кожні 10 хвилин закликали укласти контракт у республіці та отримати 1,5 млн рублів або вмовити піти на війну іншого і заробити 100 тис. рублів

Вербувати дозволяється всіх росіян віком від 18 років, крім засуджених і підслідних. Обіцяють, що гроші вербувальник отримає після зарахування новобранця до військової частини.

Як повідомлялося раніше, на початку липня влада Республіки Татарстан у Росії оголосила про незвичайну «акцію»: мешканцям пообіцяли платити по 50 тис. рублів кожному, хто вмовить іншого підписати контракт із Міноборони РФ та вирушити на війну. Однак через декілька днів сума за «запрошення друзів» змінилася на 100 тисяч рублів.

Нагадаємо, Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав.

Теги: Міноборони РФ росія гроші

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