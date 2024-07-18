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Україна має зайняти проактивну позицію у питанні запровадження санкцій проти Росії – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна має зайняти проактивну позицію у питанні запровадження санкцій проти Росії – експерт
Робота у санкційній площиніпроти Росії має продовжуватися
фото: depositphotos.com

Щоб виграти війну на виснаження, Україна має домогтися посилення санкцій проти Росії – експерт

Фінансовий стан Росії погіршується дуже повільно, а це свідчить, що санкції працюють не надто добре. Тому Україні слід вести роботу щодо посилення санкцій на усіх рівнях, і займати у цих питаннях проактивну позицію. Таке переконання висловив керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«Робота у санкційній площині має продовжуватися, і Україна має займати більш продуктивну позицію зі своїми європейськими партнерами та Сполученими Штатами щодо запровадження нових пакетів санкцій та розширення вже існуючих. Тому що ми бачимо, що постійно знаходяться лазівки, і ворог намагається обходити ці санкції. Економічно ворог поки не відчуває весь масштаб заборон, які мали б бути запроваджені», – наголосив Забловський.

Він зауважив, що можливості для розширення санкцій величезні, найкраще свідчення цього – пропозиції щодо посилення заборон, які були ухвалені у ПАРЄ щодо російської металургії.

«Україна має бути лідером. І не чекати, доки країни-партнери запропонують санкції, а постійно на дипломатичному рівні акцентувати на них увагу і проактивно пропонувати та шукати варіанти заборон. Зараз триває війна на виснаження. Саме тому ми маємо максимально мінімізувати та знищувати економічні ресурси, які є у ворога», – резюмував Забловський.

Нагадаємо, ПАРЄ закликала ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну. Шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.

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Теги: росія ворог Україна війна санкції

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