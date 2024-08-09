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Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
Курська АЕС є єдиною в Росії станцією, де активно будують нові енергоблоки
фото з відкритих джерел

Російські силовики перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції

Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Раніше повідомлялося, що на АЕС з охорони станції прибрали всіх чоловіків, залишивши тільки жінок-росгвардійців. Одразу після цього Росгвардія відзвітувала про посилення охорони на Курській АЕС. Зокрема, співробітник станції заявив журналістам, що чоловіків-прапорщиків Росгвардії повернули на службу.

Також співробітник Курської АЕС розповідав журналістам, що керівництво ніяк не інструктує персонал про план дій на випадок удару по станції. Співробітники працюють у бункерах із товстими стінами. Керівництво рекомендувало співробітникам АЕС узяти відпустки за власний рахунок і евакуювати дітей.

Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС-2. Зараз Курська АЕС – це єдина в Росії станція, де активно будують нові енергоблоки. На Курська АЕС – одна з трьох найбільших АЕС країни, вона складається з чотирьох блоків.

Так звані російські «воєнкори» теж заявляють, що Курська АЕС готується до оборони, оскільки нібито зафіксовано мобільні групи ЗСУ за близько 40 км від станції.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: АЕС росія росіяни окупанти війна

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