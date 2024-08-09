Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ

Курська АЕС є єдиною в Росії станцією, де активно будують нові енергоблоки

Російські силовики перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції

Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Раніше повідомлялося, що на АЕС з охорони станції прибрали всіх чоловіків, залишивши тільки жінок-росгвардійців. Одразу після цього Росгвардія відзвітувала про посилення охорони на Курській АЕС. Зокрема, співробітник станції заявив журналістам, що чоловіків-прапорщиків Росгвардії повернули на службу.

Також співробітник Курської АЕС розповідав журналістам, що керівництво ніяк не інструктує персонал про план дій на випадок удару по станції. Співробітники працюють у бункерах із товстими стінами. Керівництво рекомендувало співробітникам АЕС узяти відпустки за власний рахунок і евакуювати дітей.

Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС-2. Зараз Курська АЕС – це єдина в Росії станція, де активно будують нові енергоблоки. На Курська АЕС – одна з трьох найбільших АЕС країни, вона складається з чотирьох блоків.

Так звані російські «воєнкори» теж заявляють, що Курська АЕС готується до оборони, оскільки нібито зафіксовано мобільні групи ЗСУ за близько 40 км від станції.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.