РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
Росія використовує ракети протиповітряної оборони швидше, ніж встигає їх виробляти
Росія витрачає ракети для систем протиповітряної оборони швидше, ніж може їх виробляти, тому змушена обирати, які стратегічні об’єкти захищати в першу чергу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю.
За словами Каю, українські удари дедалі частіше спрямовані на об’єкти російського військово-промислового комплексу. Йдеться насамперед про заводи, які забезпечують російську армію зброєю та електронними компонентами.
Як приклад він навів нещодавній удар України по заводу мікроелектроніки у Брянській області. Під час атаки українські сили змогли вразити ключовий виробничий блок підприємства.
За даними естонської сторони, цей завод постачав російському військово-промисловому комплексу мікросхеми, напівпровідники та інші електронні компоненти. Каю наголосив, що цей удар показує: російська система протиповітряної оборони не завжди здатна ефективно захистити важливі об’єкти.
Причиною, за його словами, є нестача ракет для ППО. Росія витрачає їх швидше, ніж встигає виробляти нові. У результаті російське керівництво змушене визначати пріоритети і вирішувати, які об’єкти прикривати в першу чергу, а які залишати без достатнього захисту.
Нагадаємо, що фінансові показники російських компаній різко погіршилися на тлі економічних проблем у країні. За підсумками минулого року збитки зафіксувала майже кожна четверта компанія.
Раніше Росія опинилася на порозі масштабної кризи зв'язку та озброєнь. За даними розвідки, станом на березень 2026 року, у країні-агресорі офіційно зафіксовано критичний дефіцит оптоволокна. Єдиний завод, що виробляв цю продукцію, – саранські «Оптиковолоконные системы» – повністю припинив роботу.
