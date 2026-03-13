Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після ударів США та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет
скріншот з відео

Піт Гегсет повідомив про масовані удари США та Ізраїлю по військовій інфраструктурі Тегерана

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після тривалої кампанії ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю військовий потенціал Ірану зазнав значного ослаблення, зокрема більшість ракетного та безпілотного арсеналу країни була знищена. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання CNN.

За словами Гегсета, іранська система оборони фактично втратила здатність протистояти повітряним атакам. «Іран не має протиповітряної оборони, Іран не має військово-повітряних сил, Іран не має військово-морського флоту», – сказав Гегсет.

Глава Пентагону також повідомив про значне скорочення запасів іранського ракетного та безпілотного озброєння. «Кількість їхніх ракет скоротилася на 90%», – заявив він.

За його словами, значних втрат зазнав і парк ударних безпілотників. «Кількість їхніх ударних безпілотників вчора скоротилася на 95%, і, як бачить світ, вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося», – додав міністр оборони США.

Гегсет наголосив, що операція проти військової інфраструктури Ірану триває і здійснюється у великому масштабі. За його словами, американські та ізраїльські сили завдали тисячі ударів по військових об’єктах.

«Наші військово-повітряні сили і ізраїльські ВПС завдали понад 15 тисяч ударів по ворожих цілях. Це значно більше тисячі на день», – сказав глава Пентагону.

Він також заявив, що операція спрямована на повне знищення військових можливостей Ірану. «Ми плануємо розгромити, знищити, вивести з ладу весь їхній значний військовий потенціал такими темпами, яких світ ще ніколи не бачив», – сказав він.

Гегсет додав, що найближчим часом ударів можуть зазнати іранські оборонні підприємства. «Незабаром, і дуже скоро, всі оборонні компанії Ірану будуть знищені», – заявив міністр оборони США.

Нагадаємо, що США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників.

Читайте також:

Теги: Пентагон війна Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Трамп закриває очі на те, що Путін явно затягує час?
«Затрампований» мирний процес: Україна в лещатах нової американської стратегії
23 лютого, 17:57
У кожної важливої військової операції є два життя
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
8 березня, 16:26
Марія Єфросиніна висловилася про сексуальне насильство, яке пережили українці під час російського вторгнення
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
17 лютого, 14:13
Мерц вважає, що розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз
19 лютого, 10:11
The Economist: Війна в Україні вплинула на життя далекої Якутії
The Economist: Війна в Україні вплинула на життя далекої Якутії
28 лютого, 04:57
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
1 березня, 06:15
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
2 березня, 10:07
Нині триває 1471-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
5 березня, 08:20
Через війну на Близькому Сході зупинився потік нафти
Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі
Вчора, 20:45

Соціум

Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану
Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану
У США вперше за десятиліття зацвіла Долина смерті (фото)
У США вперше за десятиліття зацвіла Долина смерті (фото)
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)
Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)
Назад у 90-ті: Чому москвичі масово скуповують пейджери та стаціонарні телефони?
Назад у 90-ті: Чому москвичі масово скуповують пейджери та стаціонарні телефони?
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua