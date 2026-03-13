Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після ударів США та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет

Піт Гегсет повідомив про масовані удари США та Ізраїлю по військовій інфраструктурі Тегерана

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після тривалої кампанії ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю військовий потенціал Ірану зазнав значного ослаблення, зокрема більшість ракетного та безпілотного арсеналу країни була знищена. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання CNN.

За словами Гегсета, іранська система оборони фактично втратила здатність протистояти повітряним атакам. «Іран не має протиповітряної оборони, Іран не має військово-повітряних сил, Іран не має військово-морського флоту», – сказав Гегсет.

Глава Пентагону також повідомив про значне скорочення запасів іранського ракетного та безпілотного озброєння. «Кількість їхніх ракет скоротилася на 90%», – заявив він.

За його словами, значних втрат зазнав і парк ударних безпілотників. «Кількість їхніх ударних безпілотників вчора скоротилася на 95%, і, як бачить світ, вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося», – додав міністр оборони США.

Гегсет наголосив, що операція проти військової інфраструктури Ірану триває і здійснюється у великому масштабі. За його словами, американські та ізраїльські сили завдали тисячі ударів по військових об’єктах.

«Наші військово-повітряні сили і ізраїльські ВПС завдали понад 15 тисяч ударів по ворожих цілях. Це значно більше тисячі на день», – сказав глава Пентагону.

Він також заявив, що операція спрямована на повне знищення військових можливостей Ірану. «Ми плануємо розгромити, знищити, вивести з ладу весь їхній значний військовий потенціал такими темпами, яких світ ще ніколи не бачив», – сказав він.

Гегсет додав, що найближчим часом ударів можуть зазнати іранські оборонні підприємства. «Незабаром, і дуже скоро, всі оборонні компанії Ірану будуть знищені», – заявив міністр оборони США.

Нагадаємо, що США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників.