У США вперше за десятиліття зацвіла Долина смерті (фото)
На нижчих висотах квіти можуть цвісти до середини або кінця березня, залежно від погодних умов
Всесвітньо відома пустеля Долина смерті у США вперше за останнє десятиліття переживає рідкісне явище, відоме як «суперцвітіння». Після зими з рекордною кількістю опадів зазвичай сухий і безжиттєвий ландшафт перетворився на яскравий килим із рожевих, фіолетових та жовтих польових квітів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.
Повідомляється, що тисячі туристів з різних країн уже вирушили до пустелі, щоб на власні очі побачити це незвичне природне явище. Відвідувачів зустрічають ароматне повітря та широкі різнобарвні поля ніжних квітів.
Чіткої наукової дефініції поняття «суперцвітіння» не існує. Водночас National Park Service використовує цей термін, коли кількість квітів настільки велика, що вони формують масштабні кольорові смуги на ландшафті, а не поодинокі рослини.
Найефектніше це виглядає на низинних ділянках пустелі, де зазвичай домінують пісок, гравій і каміння. Востаннє подібне явище в цій місцевості спостерігали у 2016 році.
Фахівці зазначають, що «суперцвітіння» виникає лише за ідеального поєднання умов – коли опади випадають рівномірно протягом сезону, а температура залишається помірною.
За прогнозами National Park Service, на нижчих висотах квіти можуть цвісти до середини або кінця березня, залежно від погодних умов. У гірських районах період цвітіння очікується пізніше – приблизно з квітня до червня.
Як повідомлялося, у 2024 році Долина смерті (Каліфорнія, США) пережила найспекотніше метеорологічне літо (червень-серпень) за всю історію спостережень із середньою 24-годинною температурою 104,5°F (40,3°C). Це перевищує попередній рекорд у 104,2°F (40,1°C), встановлений у 2021 та 2018 роках.
Коментарі — 0