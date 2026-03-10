Головна Світ Соціум
У Брянську пролунали вибухи в районі заводу «Кремній» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Брянську пролунали вибухи в районі заводу «Кремній» (відео)
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
фото: скриншот з відео

Місцеві жителі чули 11 вибухів

У Брянську атаковано, імовірно, завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз незадовго до атаки попередив про ракетну небезпеку. Місцеві жителі чули 11 вибухів.

Над Радянським районом міста піднімається дим. Моніторингові канали писали про ракети, що прямують у бік Брянська.

Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА.

До слова, у межах операції зі зниження наступального потенціалу ворога, Сили оборони України протягом 7-го та у ніч на 8 березня завдали серії результативних ударів по військових цілях російських загарбників як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині території РФ. 

Також Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ. 

Теги: росія вибух війна

