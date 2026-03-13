Головна Світ Політика
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
Росія збирається збільшити кількість танкерів
фото з відкритих джерел

Служба зовнішньої розвідки України отримала дані про чергові плани Кремля 

Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Таке рішення продиктоване дедалі частішими прецедентами затримань танкерів тіньового флоту РФ країнами Європи та Сполученими Штатами Америки. Крім того, це може свідчити про взаємодію Росії з Іраном в контексті координації безпечного проходу суднами тіньового флоту зони військового конфлікту на Близькому Сході», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, федеральна автономна установа «Російський морський регістр судноплавства», яка перебуває під санкціями Євросоюзу, найближчим часом планує провести ідентифікацію та огляд близько 80 танкерів з метою їх перереєстрації.

«Розподіл танкерів за країнами реєстрації судновласників є таким: Сейшельські острови – 35 суден, Китай – 23 судна, Азербайджан – 13 суден та Самоа – 8 суден. Крім того, є танкери, що належать судновласникам з реєстрацією у В’єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршалових островах», – повідомляє розвідка.

У розвідці зазначають, що збільшення тіньового флоту під російським прапором автоматично полегшує Росії завдання впровадити на них агентуру спецслужб РФ задля подальшого здійснення розвідувально-диверсійної діяльності проти країн Заходу. 

«Главком» писав, що Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ. У Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до так званого тіньового флоту Росії. За даними шведської берегової охорони, 228-метровий танкер формально ходив під прапором Коморських островів, однак правоохоронці підозрюють, що судно використовує чужий прапор.

До слова, США розглядають можливість супроводу нафтових танкерів через Ормузьку протоку силами Військово-морських сил США разом із міжнародною коаліцією.

