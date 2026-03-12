Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
У Росії стався дефіцит оптоволокна
фото з відкритих джерел

У Росії зупинився єдиний завод, що виготовляє оптичне волокно 

Росія опинилася на порозі масштабної кризи зв'язку та озброєнь. За даними розвідки, станом на березень 2026 року, у країні-агресорі офіційно зафіксовано критичний дефіцит оптоволокна. Єдиний завод, що виробляв цю продукцію, – саранські «Оптиковолоконные системы» – повністю припинив роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«На Росії виникла нова проблема в технологічному секторі: влада змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного в країні заводу, що випускав цю продукцію», – йдеться в повідомленні розвідки.

Експерти зазначають, що до зупинки заводу його продукція покривала близько 30–40% російського попиту на оптичне волокно.

Причина зупинки – фатальне пошкодження високотехнологічного обладнання. Після серії атак дронів у травні 2025 року відновити унікальні верстати власними силами росіяни не змогли, а західні запчастини заблоковані санкціями. Прогноз невтішний для Кремля: завод не запрацює раніше кінця 2027 року.

«Міністерство промисловості і торгівлі Росії запропонувало тимчасово дозволити використовувати імпортне оптичне волокно для виробництва кабелів у Росії, а вимогу щодо обов’язкового використання вітчизняної сировини перенести до 2028 року», – повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зауважимо, оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури – воно використовується в телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях.

В українській розвідці зазначають, що через зупинку єдиного заводу країна фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції.

«Главком» писав, що у Брянську атаковано завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і дронів.

Також Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: росія війна завод дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
13 лютого, 20:46
Українські військові демонструють найдинамічніше просування за останні майже три роки
Аналітики зафіксували найбільші здобутки ЗСУ з 2023 року: що відбувається на фронті
17 лютого, 04:34
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
19 лютого, 19:45
У Євросоюзі заявили, що кількість акредитованих дипломатів РФ у країнах ЄС буде суттєво зменшена
Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим
24 лютого, 09:13
Бундестаг схвалив закупівлю дронів-камікадзе для армії на €540 млн
Бундестаг погодив купівлю ударних безпілотників для стримування Росії
25 лютого, 18:10
Хлопчик на трибунах був змушений відірвати прапор країни-агресора із банера на підтримку Рубльова
Організатори змусили вболівальника відірвати прапор Росії з плаката на підтримку тенісиста з РФ
26 лютого, 14:19
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
2 березня, 10:07
Павло Паліса не бачить ознакк того, що Росія готується припинити війну
Росія хоче окупувати чотири обласні центри: Паліса розкрив амбітні плани ворога
1 березня, 20:58
Дмітрієв у Флориді проводить переговори
Спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США
Вчора, 21:38

Економіка

Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю
Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
Сенатори-демократи закликали розслідувати послаблення санкцій проти Росії
Сенатори-демократи закликали розслідувати послаблення санкцій проти Росії
Криза в Ормузькій протоці зіграла на руку Ірану
Криза в Ормузькій протоці зіграла на руку Ірану

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua