Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка

У Росії зупинився єдиний завод, що виготовляє оптичне волокно

Росія опинилася на порозі масштабної кризи зв'язку та озброєнь. За даними розвідки, станом на березень 2026 року, у країні-агресорі офіційно зафіксовано критичний дефіцит оптоволокна. Єдиний завод, що виробляв цю продукцію, – саранські «Оптиковолоконные системы» – повністю припинив роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«На Росії виникла нова проблема в технологічному секторі: влада змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного в країні заводу, що випускав цю продукцію», – йдеться в повідомленні розвідки.

Експерти зазначають, що до зупинки заводу його продукція покривала близько 30–40% російського попиту на оптичне волокно.

Причина зупинки – фатальне пошкодження високотехнологічного обладнання. Після серії атак дронів у травні 2025 року відновити унікальні верстати власними силами росіяни не змогли, а західні запчастини заблоковані санкціями. Прогноз невтішний для Кремля: завод не запрацює раніше кінця 2027 року.

«Міністерство промисловості і торгівлі Росії запропонувало тимчасово дозволити використовувати імпортне оптичне волокно для виробництва кабелів у Росії, а вимогу щодо обов’язкового використання вітчизняної сировини перенести до 2028 року», – повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зауважимо, оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури – воно використовується в телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях.

В українській розвідці зазначають, що через зупинку єдиного заводу країна фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції.

