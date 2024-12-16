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Росія готується до війни з НАТО: названо терміни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія готується до війни з НАТО: названо терміни
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов запропонував сформувати новий рід військ
фото: скріншот з відео

Білоусов зазначив, що рівень витрат на національну оборону у РФ досяг показника в 6,3% ВВП

Російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям. Про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ.

«Про це говорять рішення, які були прийняті на саміті Північноатлантичного альянсу, що пройшов у липні цього року. Також це знаходить відображення в доктринальних документах США та інших країн НАТО», – заявив Білоусов.

До того ж міністр оборони РФ зауважив, що російські військові порівняно з 2022 роком отримують у сім разів більше танків, у три рази більше БМП та БТР та у два рази більше безпілотників.

Рівень витрат на національну оборону досяг показника в 6,3% ВВП, що становить 32,5% федерального бюджету, зауважив Білоусов.

Нагадаємо, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Також російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися.

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Теги: росія НАТО війна Міноборони РФ росіяни Андрій Білоусов

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