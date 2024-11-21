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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Перша расистська війна в Європі: як Росія компенсує демографічні втрати

glavcom.ua
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Як Кремль намагається уникнути демографічної катастрофи
ілюстративне фото

«У Путіна вважають, що війна не несе глобальні чи навіть надсерйозні ризики для демографії»

Презентував нове дослідження «Біла раса Путіна. Демографічні причини російсько-української війни».

Ми побудували математичну демографічну модель Росії і можемо зробити кілька важливих висновків:

•1•

У Путіна вважають, що війна не несе глобальні чи навіть надсерйозні ризики для демографії. Кількість втрат людей репродуктивного віку (приблизно 660 тисяч тих, хто виїхав і приблизно 600 тисяч вбитих та поранених) компенсується людьми з окупованих територій (зараз в російській окупації знаходиться приблизно 4,1 млн людей крім Криму).

•2•

За нашим прогнозом, якщо йти за тими тенденціями, які були на початок 2022 року, до 2046 року кількість словʼян (Путіна вважає українців та білорусів росіянами) впаде до 70%, а в Москві до 63,5%, що наближатиме Росію до етнічної інверсії.

•3•

Щодо регіональних особливостей, то вони наступні.

Південний кластер

Адигея, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія, Чечня. Це кластер, що найбільш динамічно зростає. Його населення між переписами 2010 та 2021 років зросло з 7,37 до 8,03 млн осіб, або на 8,9%, а до 2046 року, за прогнозом Росстату, перевищить 9,23 млн осіб, тобто зросте на 15% порівняно з 2021 роком. У той же час це найбільш неросійський кластер. Згідно з обережним підходом, частка слов'янського населення у 2021 р. становила 12%, а до 2046-го зменшиться до 9,1%. Якщо слідувати реалістичному підходу, то ці оцінки потрібно знизити до 11,7% у 2021 р. та 8,4% до 2046 р.

Північний кластер

Республіка Комі, Ненецький, Ямало-Ненецький, Ханти-Мансійський автономні округи. Його населення у 2010-2021 роках трималося на рівні 3,00 млн осіб, а до 2046 року, за прогнозом Росстату, перевищить 3,13 млн осіб, тобто зросте на 4,4%. При цьому частка слов'янського населення, згідно з обережним підходом, 2021-го становила 72,8% і до 2046-го зменшиться незначно – до 70,3%. Проте реалістичний підхід дає набагато нижчі оцінки: 63,9% у 2021-му та 49,3% до 2046-го. Крім приросту корінного населення, великий внесок дасть міграція.

Волзький кластер

Башкортостан, Марій Ел, Мордовія, Татарстан, Удмуртія, Чувашія. Його населення у 2010-2021 роках зросло ледве помітно – з 12,16 до 12,20 млн осіб, або на 0,3%, а до 2046 року, за прогнозом Росстату, скоротиться до 11,13 млн осіб, або ж на 8,8%. Демографічна депресія (простіше кажучи, вимирання населення) супроводжуватиметься повільним збільшенням частки слов'ян (за рахунок асиміляції корінних народів). Згідно з обережним підходом, частка слов'янського населення у 2021-му становила 43,7%, а до 2046-го зросте до 46,5%. Якщо слідувати реалістичному підходу, то ці оцінки знижуються до 42,5% у 2021-му та 43,9% до 2046-го.

Алтайсько-Саянський кластер

Алтай, Бурятія, Тива, Хакасія.Населення у 2010-2021 роках зросло з 2,02 до 2,06 млн осіб, або на 2,1%, а до 2046 року Росстат прогнозує ледь помітний приріст до 2,07 млн осіб, або на 0,3%. Частка слов'янського населення, згідно з обережним підходом, у 2021 році становила 59,2% та до 2046-го зменшиться до 52,3%. Реалістичний підхід дає нижчі оцінки: 55,9% у 2021-му та 44,3% до 2046 року.

Північно-східний кластер

Якутія та Чукотка. Тут у 2010-2021 роках населення. зросло з 1,01 до 1,04 млн осіб, або на 3,4%, але до 2046 року Росстат очікує набагато помітніший приріст – до 1,19 млн осіб (14%). Згідно з обережним підходом, частка слов'янського населення у 2021-му становила 34,7%, а до 2046-го зменшиться до 24%. При реалістичному підході ці оцінки знижуються до 32,3% у 2021-му та 19,9% до 2046-го.

Головний кластер

Між Південним, Північним та Волзьким кластерами. На нього припадає переважна більшість російської нації. Його населення у 2010-2021 роках зросло з 84,75 до 86,63 млн осіб, або на 2,2%, але до 2046 року Росстат прогнозує зниження до 80,75 млн осіб (6,8%). Якщо керуватись обережним підходом, то частка слов'янського населення у 2021-му становила 92,6% та до 2046-го зменшиться незначно – до 91,9%. Однак при реалістичному підході оцінки суттєво нижчі: 86,7% у 2021 році та 79% до 2046-го.

Сибірський кластер

Між Волзьким, Північним, Північно-Східним та Алтайсько-Саянським кластерами. Його населення у 2010-2021 роках скоротилося з 26,16 до 25,79 млн осіб, або на 1,4%, а до 2046 року Росстат прогнозує скорочення до 23,52 млн осіб, або ж на 8,8% порівняно з 2021 роком. Згідно з обережним підходом, частка слов'янського населення у 2021 р. становила 92,7%, а до 2046-го зросте до 94,5%. Якщо ж слідувати реалістичному підходу, то ці оцінки знижуються до 87,1% у 2021-му та 81,2% до 2046-го.

Амурський кластер

На далекому сході Росії між Північно-Східним та Алтайсько-Саянським кластерами. Це найдепресивніший з усіх восьми кластерів. Його населення у 2010-2021 роках скоротилося з 6,39 до 5,95 млн осіб, або на 6,8%, а до 2046 року Росстат очікує скорочення до 5,24 млн осіб, або ж на 12% порівняно з 2021 роком. Згідно з обережним підходом, частка слов'янського населення 2021-го становила 93,9% і до 2046-го збережеться майже на тому ж рівні – 93,7%. Реалістичний підхід дає 87,5% у 2021 р. та 79,2% до 2046-го.

•4•

Демографія руйнує образ «російської цивілізації» майбутнього. Тому путінська влада вибрала крім війни проти України (читай війни за білих людей або першоі расистської війни в Європі з часів Гітлера) три компенсаторні механізми.

  • Зміна міграційної політики, яка зводиться, перш за все, до заборони міграції робітників із сімʼями.
  • Тотальна русифікація корінних народів. І тут може скластися така ситуація, що в межах одного покоління більшість корінних народів матимуть незворотні мовні процеси. А реально живими залишаться лише чеченська, інгушська, тувинська, якутська та калмицька мови. Судячи з усього розрахунок Кремля наступний: потрібно уніфікувати (під росіян) найкрупніші народи, а потім можна буде розібратися з дрібнішими. При цьому,, що робити із релігійною ідентифікацією, яка стане основою національної відмінності таких народів, в Кремлі не розуміють і це питання відкладається на потім.
  • Повна промивка мізків наймолодшого покоління (про це більш докладно пише в своїх останніх дослідженнях Сергій Громенко)

Окремо стоїть бажання влади змусити росіян нарости, але поки вони не вигадали, як це зробити. Держава наткнулася на певний опір населення.

Отже, ще раз хочу наголосити. Наша війна – це перша расистська війна в Європі і, можливо, перша в світі війна за білі голови.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Чечня держава населення

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