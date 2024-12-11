Ще один західний політик зателефонував Путіну

Орбан вирішив разом з Путіним шукати, як завершити війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це йдеться на сайті Кремля.

Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Натомість Путін звинуватив Україну, що вона начебто «виключає можливість мирного врегулювання конфлікту».

Крім того, Орбан і Путін обговорили також ситуацію на Близькому Сході в контексті останніх подій у Сирії.

Нагадаємо, очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що країна продовжить свою «миротворчу місію» для України.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом і бізнесменом Ілоном Маском. Сійярто також брав участь у поїздці Орбана до Флориди. За словами угорського прем’єра, переговори довели, що «невипадково… ті, хто прагне миру в Україні, були раді, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах». «Цього тижня відбудеться щонайменше ще два заходи, які стануть частиною угорської миротворчої місії завтра або післязавтра», – сказав він.

До слова, Сійярто заявляв, що Угорщина докладає всіх зусиль, щоб припинити війну в Україні.