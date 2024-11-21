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Міноборони запускає тестування зимових комплектів одягу для військовослужбовиць

Ірина Бура
glavcom.ua
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Міноборони запускає тестування зимових комплектів одягу для військовослужбовиць
Міноборони

Жінки-військові отримають новий зимовий одяг, розроблений за їх антропометричними особливостями.

Міністерство оборони України анонсувало проведення військових (дослідних) випробувань нового зимового одягу та білизни, спеціально розроблених для військовослужбовиць з урахуванням їх антропометричних даних. Про це повідомило Міноборони.

До нововведень входять зимові вітровологозахисні куртки та штани, а також білизна для холодної погоди, зокрема сорочка та кальсони.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що Міноборони активно працює над покращенням речового забезпечення військовослужбовиць, враховуючи антропологічні особливості жінок. Метою є створення зручного одягу, який допоможе ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання.

«Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць, вносить конструктивні зміни в одяг та засоби індивідуального захисту, з урахуванням антропологічних особливостей жінок. Маємо за мету розробити нову куртку та штани зимові, а також демісезонну та зимову натільну білизну. Маємо забезпечити жінок зручним одягом, який відповідатиме їх потребам та дозволить ефективніше виконувати бойові та спеціальні  завдання»‎, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. 

 

Теги: росія Міноборони війна військові білизна

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