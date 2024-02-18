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NYT назвав п’ять напрямків фронту, де РФ намагається прорвати оборону

Надія Карбунар
glavcom.ua
NYT назвав п’ять напрямків фронту, де РФ намагається прорвати оборону
Ситуація на фронті є напруженою
фото з відкритих джерел

Сили оборони ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ

Україна відійшла з Авдіївки, але окупанти продовжують тиснути на напрямку. У виданні The New York Times назвали 5 найзагрозливіші місця на фронті.

Сили оборони ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ. Окупанти змогли захопити Авдіївку, що стало першою значною перемогою ЗС РФ із травня 2023 року, коли вони захопили Бахмут. Україні бракує боєприпасів без військової допомоги США на 1000-кілометровому фронті.

Російські війська наступають одразу на пʼяти напрямках:

  • Авдіївський;
  • Марʼїнський;
  • Роботинський;
  • Кремінський;
  • Бахмутський.

Авдіївка захоплена

Окупанти фактично знищили Авдіївку – невелике місто площею близько 20 квадратних кілометрів. Оборона міста тривала десятиліття. Населений пункт розташований за кілька кілометрів від Донецька. Наразі незрозуміло, наскільки далеко зможуть просунутися ЗС РФ після відступу ЗСУ з Авдіївки або наскільки добре Україна підготувала нові оборонні рубежі.

За різними даними, ЗС РФ втратили близько 50 000 військових в ході штурму Авдіївки. Взяття залишків міста дозволяє вивільнити окупантам війська для перекидання на інші напрямки.

Марʼїнський напрямок

Минулого місяці ЗС РФ зайняли залишки від Марʼїнки, яка стерта з обличчя землі за два роки бомбардувань. Далі російські війська можуть звернути увагу на Вугледар, який уже неодноразово вони намагалися безрезультатно захопити. Українські військові вщент розбивали російські сили.

Із захопленням Марʼїнки вони тепер атакують Вугледар із півночі та намагаються захопити Новомихайлівку за 20 км від Вугледара. За українськими даними, ЗС РФ накопичили до 40 тисяч військових у районі Маріуполя для штурму на Марʼїнському напрямку. Падіння Авдіївки вивільняє частину сил ЗС РФ, які можуть перекинути на Вугледар.

Роботине – вибити український клин

Російські війська прагнуть нівелювати українські здобутки під час наступу у 2023 році. Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій каже, що ЗС РФ мають на цьому напрямку більше сил, ніж було кинуто на штурм Авдіївки.

«Схоже, що росіяни поставили собі за мету штурмом добитися там якогось успіху, як вони намагаються це зробити в Авдіївці», – сказав речник.

Реванш за контрнаступ – Кремінна

Понад рік тому українські військові вигнали окупантів із майже всієї Харківської області. Україна змогла звільнити понад 500 населених пунктів. Зараз ворог налаштований спробувати повернути втрачене. Інтенсивні бої в лісосмугах тривають уздовж фронту, але українські захисники чинять шалений опір.

РФ намагається просуватися в напрямку Купʼянська та Лимана. У цьому районі зосереджено близько 110 тисяч військових ЗС РФ.

Відновили темпи наступу – Бахмут

Під час битви за Бахмут українські війська сильно виснажили ЗС РФ і фактично знищили приватну військову компанію «Вагнер». Спроби України захопити фланги довкола міста, як стверджують у виданні, заглухли. Ініціатива перейшла до рук ЗС РФ. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ хочуть прорвати оборону навколо Часового Яру. Звідти вони зможуть обстрілювати з артилерії Краматорськ.

«Ситуація є напруженою, вимагає постійного моніторингу загальної ситуації та оперативного ухвалення рішень на місці», – сказав генерал Сирський щодо ситуації на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, завершення виведення українських військ з Авдіївки відбулося 17 лютого. 

Також військовий назвав напрямок, на якому склалася така ж ситуація, як і під Авдіївкою. 

 

Теги: окупанти Вугледар росіяни контрнаступ штурм Бахмут ворог місто Україна військові Олександр Сирський

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