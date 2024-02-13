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Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення, засновуючись на аналізі, який здійснив виконавчий орган IIHF

Збірну Білорусі з хокею з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду-2026, де вона у вирішальному раунді могла стати однією з суперниць України. Це сталося внаслідок рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) продовжити відсторонення Росії та Білорусі на сезон 2024/25. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення, засновуючись на аналізі, який здійснив виконавчий орган IIHF.  

«На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань IIHF поки небезпечно. Таким чином, Росія і Білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024/2025. Це рішення також стосується збірної Білорусі щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Наступний перегляд цього рішення відбудеться не раніше, ніж за рік.

Раніше повідомлялося, що депутати латвійського Сейму закликають уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Білорусь росія спорт Олімпіада

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Скотч. Спорт

Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
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