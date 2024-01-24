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У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі

Христина Петренко
glavcom.ua
У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі
Провідниця переплутала час прибуття і не знала, що поїзд відстає від розкладу
фото ілюстративне

«Ми йшли кілометри лісом. Світла немає, тільки рейки, і все»

У Пермському краї провідниця помилково висадила пасажирів у лісі. Їм довелося подолати кілька кілометрів пішки, аж поки їх не підібрав товарний поїзд. Про це інформує Telegram-канал «Обережно, новини».

Як зазначається, вчора вночі 20-річна студентка Анастасія (ім'я змінено) сіла на потяг № 115 у Єкатеринбурзі, щоб дістатися міста Чернушка (Пермський край). Опівночі за місцевим часом провідниця повідомила пасажирів, що вони прибули на потрібну станцію. Вийшовши з вагона, Анастасія побачила, що її та ще кілька людей висадили у глухому лісі, як виявилося пізніше, на станції Щуче Озеро.

Пасажири зрозуміли, що вийшли не там, але не встигли забігти назад: потяг рушив майже одразу.

«Ми йшли кілометри лісом. Світла немає, тільки рейки, і все. Ні ліхтаря, ні будиночка зв'язку немає. У мене всі ноги задубілі, до пояса снігу у нас», – розповіла Анастасія.

Пасажири чекали приблизно пів години, доки їх не підібрав товарний поїзд.

«Там не тільки нас викинули, там ще жінки з дітьми опинилися», – каже дівчина. У результаті їй довелося звертатися до лікарні через сильне переохолодження.

Виявилося, що співробітниця російської залізниці переплутала час прибуття і не знала, що поїзд відстає від розкладу. Батьки Анастасії, які хотіли в Чернушці зустріти доньку, спробували з'ясувати у жінки обставини, але та не змогла дати виразної відповіді. Їм здалося, що провідниця була у стані алкогольного сп'яніння.

«Все від початку було не за правилами, так би мовити. Вона навіть не посадила мене у вагон спочатку, ще в Єкатеринбурзі. Я підійшла до вагона, маю перевірити документи, як завжди. А нікого не було. Я сама зайшла, постукала до неї в кабінку. Вона така: «Ой, давайте ваші документи, я там не стою, бо холодно», – розповіла дівчина. У РЖД Анастасії повідомили, що роз'яснення надішлють письмово.

Раніше повідомлялось, що партизани підірвали потяг окупантів у Мелітополі.

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Теги: росія потяг Telegram зима

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