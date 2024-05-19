У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про ракетну атаку

У Севастополі працює ППО

У тимчасово окупованих Севастополі, Євпаторії та Сімферополі було чутно вибухи. Нібито працює ППО. Про це повідомляє окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв та російські пабліки.

Развожаєв зазначає, що у Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки. Російські пабліки пишуть, що нібито використовуються ракети ATACMS та БпЛА.

Раніше також була інформація про перекриття Кримського мосту, але наразі його робота відновлена.

Нагадаємо, що після серії нічних вибухів 17 травня значна частина тимчасово окупованого Севастополя перебувала без електропостачання. Також повідомлялося що у зв'язку з «підбиттям» електропідстанції у Севастополі спостерігалися збої у роботі тролейбусів.