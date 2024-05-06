Маріупольська міськрада виграла позов проти Росії

Зараз формується юридична база для подальшого створення прецедентів у міжнародних інстанціях, які запустять механізм компенсацій

Маріупольська міська рада виграла позов проти Росії за знищення майна комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у Господарському суді Донецької області. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.

Суд визначив суму відшкодування у 14 млн євро. Зокрема, це перша успішна справа правозахисної ініціативи Mariupol Justice.

«Ми знаємо, що отримати відшкодування буде складно. Але ця справа – перший крок на початку великого процесу щодо відшкодування втрат маріупольській громаді», – прокоментував Бойченко.

Як зазначив мер міста, зараз формується юридична база для подальшого створення прецедентів у міжнародних інстанціях, які запустять механізм компенсацій як для юридичних, так і приватних осіб.

Бойченко додав, що проєкт Mariupol Justice ініційований для того, щоб знайти альтернативні джерела фінансів для компенсацій маріупольцям, «адже можливості держави щодо виплати компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло обмежені».