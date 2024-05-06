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Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому
Рятувальники локалізували пожежу на заводі та, на жаль, виявили одного загиблого
фото: ДСНС у Кіровоградській області/Facebook

Голова Кіровоградської ОВА повідомив про загиблого внаслідок пожежі та про результати дослідження повітря в місті

Через пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції у Кропивницькому є один загиблий. Про це повідомила ДСНС України у Facebook.

«На жаль, один чоловік загинув, ще один травмувався – отримав опіки руки, проте від госпіталізації відмовився. Причини пожежі та обставини смерті чоловіка встановлюються відповідними фахівцями», – йдеться у повідомленні.

Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому фото 1
Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому фото 2
Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому фото 3
фото: ДСНС Кіровоградщини/Facebook

Голова ОВА Андрій Райкович розповів про попередні результати дослідження повітря після локалізованої пожежі на Хімрезерві.

«За даними ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб», фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, ангідриду сірчистого. Попередні результати дослідження – вміст вищевказаних речовин в межах допустимих рівнів», – повідомив він.

Райкович додав, що дослідження повітря продовжують.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції сталась пожежа. За словами голови ОВА, вона не пов’язана з військовою агресією». Рятувальники отримали виклик о 13:25, розповіла речниця служби ДСНС в області Оксана Мачак. Після прибуття встановили, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства. Інформація щодо травмованих уточнюється.

Пожежа сталась на вулиці Перша Виставкова. Любов Магда, яка живе поруч, розповіла, що була у квартирі і побачила дим з вікна. «Я не чула вибуху. Вийшла на вулицю, кажуть горить завод «Хімрезерв», –додала жінка. 

До слова, внаслідок російського ракетного удару по Харкову 4 травня було зруйновано місцевий м’ясокомбінат. Відео з наслідками опублікував генеральний директор підприємства та депутат Харківської облради Олександр Скорик. За інформацією ДСНС, площа пожежі склала близько 4 тисяч квадратних метрів.

Теги: пожежа смерть завод рятувальники повітря Кропивницкий

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