Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні

У Києві внаслідок атаки талися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами

Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствам авіаційної, ракетно-космічної промисловості

Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічний комбінований удар по Україні. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

«Вночі Збройні сили РФ завдали удару по підприємствам авіаційної, ракетно-космічної промисловості України, виробництва ракетного палива та порохів», – заявили в Міноборони РФ.

Окупанти додали, що нібито уразили об'єкти інфраструктури військових аеродромів, пунктів тимчасової дислокації ЗСУ та «найманців».

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.