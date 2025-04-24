Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
У Києві внаслідок атаки талися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствам авіаційної, ракетно-космічної промисловості

Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічний комбінований удар по Україні. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

«Вночі Збройні сили РФ завдали удару по підприємствам авіаційної, ракетно-космічної промисловості України, виробництва ракетного палива та порохів», – заявили в Міноборони РФ.

Окупанти додали, що нібито уразили об'єкти інфраструктури військових аеродромів, пунктів тимчасової дислокації ЗСУ та «найманців». 

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також:

Теги: росія пропаганда війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ: «Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі»
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
США надто слабкі без підтримки Європи
Що має робити Україна зараз
Сьогодні, 10:10
Німеччина хоче повернути строкову службу
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект Безпека
25 березня, 10:08
Військовий союз Сербії та Угорщини. Проти кого?
Військовий союз Сербії та Угорщини. Проти кого?
16 квiтня, 19:45
Сили оборони 20 березня атакували дронами авіабазу в Саратовській області РФ
Росія втратила майже сотню крилатих ракет після удару по «Енгельсу»
27 березня, 07:56
Лавров заявив, що Росія повністю дотримується мораторію на удари по об'єктах енергоінфраструктури України
Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України
1 квiтня, 19:33
Підлітки 15–17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України
Молодь, що виїхала через війну, не повернеться в Україну: експерт назвав причину
6 квiтня, 19:52
Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри
В Італії розкритикували Тотті через поїздку до Росії
11 квiтня, 17:59
Фірсін був членом збірної команди Свердловської області з тхеквондо GTF
ЗСУ ліквідували російського тхеквондиста
12 квiтня, 20:53

Політика

Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
Хто стане наступним Папою Римським: що каже штучний інтелект
Хто стане наступним Папою Римським: що каже штучний інтелект
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
Сибіга після російської атаки звернувся до партнерів: Поступки не зупинять Путіна
Сибіга після російської атаки звернувся до партнерів: Поступки не зупинять Путіна
Зеленський скорочує термін перебування у ПАР і терміново повертається до України
Зеленський скорочує термін перебування у ПАР і терміново повертається до України
Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування
Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
29K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
21K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
19K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua