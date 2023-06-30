Кремль збільшив витрати на війну через контрнаступ ЗСУ – британська розвідка

Бюджет Росії на військові витрати у 2023 складає близько 6,6 трлн рублів ($85,8 млрд)

Російська влада збільшує військові видатки свого бюджету на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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Як зазначається, у червневому звіті Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет Росії на військові витрати у 2023 складає близько 6,6 трлн рублів ($85,8 млрд).

«Це близько 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

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Водночас реальні військові витрати Росії точно невідомі через нестачу прозорості у цьому питанні, у тому числі використання засекречених позицій у бюджеті, що складає приблизно 22% усього бюджету російського уряду.

«Хоча лише частина військового бюджету витрачається на війну в Україні, збільшені витрати відображають ціну дій РФ в Україні. Крім того, Росія майже точно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на війну, у тому числі на заходи на окупованих територіях та оборонні заходи у прикордонних з Україною районах», – додали в міноборони.