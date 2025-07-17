Ідентифіковано російського полковника, який командував атакою «Іскандера» на Одесу

Унаслідок атаки ворога 29 квітня 2024 року загинуло восьмеро цивільних, серед них – малолітня дитина

Служба безпеки зібрала доказову базу на одного із керівників збройних сил РФ, який здійснив воєнний злочин. Окупант віддав наказ на повітряний удар по цивільній інфраструктурі Одеси 29 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Унаслідок атаки ворога 29 квітня 2024 року загинуло восьмеро цивільних, серед них – малолітня дитина. Ще 23 людини отримали поранення. За матеріалами справи, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер, який тоді очолював 12-ту ракетну бригаду Південного військового округу РФ. Як встановило розслідування, саме він наказав підлеглим використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси.

Для атаки окупанти застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Балістичну ракету було запущено з району селища Новоселівське, що розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим. За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості.

Удару зазнала одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Лєдєреру про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Раніше воєнна розвідка України розкрила інформацію про росіянина, який готував ракетний удар по «Охматдиту». Йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича – начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. За даними розвідки, саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.