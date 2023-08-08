США хочуть змусити Росію відповісти за агресію проти Грузії

РФ не виконала угоду про припинення вогню із шести пунктів від 2008 року, яка передбачає виведення військ на позиції, що передували конфлікту

США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за агресію проти Грузії у 2008 році, а також за невиконання угоди про виведення військ із території цієї країни. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена з нагоди 15-ї річниці вторгнення РФ до Грузії, передає Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як і в Україні, народ Грузії постраждав від наслідків зневаги Росії до міжнародного права та бажання домінувати над своїми сусідами», - нагадав глава американської дипломатії.

Він наголосив, що дії РФ у період окупації Грузії, в тому числі агресивна кампанія дезінформації та масове переміщення людей досі спричиняють невимовні труднощі для грузинського народу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за невиконання угоди про припинення вогню із шести пунктів від 2008 року, яка передбачає виведення її військ на позиції, що передували конфлікту, а також забезпечення безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги», - заявив держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що Росія також має відмовитися від визнання так званої незалежності регіонів Грузії – Абхазії й Південної Осетії, щоб сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб змогли безпечно повернутися до своїх домівок.

«І через 15 років Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці народу Грузії та його величезного прагнення до євроатлантичної інтеграції», - підсумував глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 8 серпня 2008 року, після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний порядок» на території Південної Осетії і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Однак Росія не захотіла миритися з поразкою проросійських сепаратистів, і Кремль втрутився в цей внутрішній конфлікт. Російські державні ЗМІ звинуватили Грузію в цілеспрямованому обстрілі Цхінвалі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще за день до цього, 7 серпня, РФ почала перекидати в зону конфлікту війська. Під час прямого сухопутного вторгнення російської армії в Грузію танкові бригади росіян вийшли за межі невизнаної Південної Осетії і дійшли до Кодорської ущелини. Росія бомбардувала грузинські міста, військові бази й об'єкти цивільної інфраструктури і задіяла свої військово-морські сили. Росіяни зайняли головний порт Грузії – Поті та знищили на рейді всі грузинські катери і кораблі, які мали військове позначення, включаючи кораблі прикордонників.

Враховуючи пряме вторгнення Росії, в Тбілісі заявили про відведення військ з Цхінвалі і про одностороннє припинення вогню. 12 серпня був підписаний план перемир'я, запропонований Євросоюзом, головними пунктами якого було остаточне припинення вогню і повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. Попри це, російські війська активно просувалися вглиб грузинської території – були зайняті міста Горі, Сенакі, Поті, перерізана стратегічна дорога, що сполучає західну і східну Грузію.

За офіційними грузинським даними, в конфлікті з грузинської сторони загинуло 413 осіб. Серед них: 177 військових, 16 поліцейських і 220 цивільних осіб, поранення отримали 2234 особи.