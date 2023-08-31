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РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
Московський патріархат виселили з Лаври
фото з відкритих джерел

УПЦ МП заявляє, що вона позбавилася зв'язків з Москвою, у той же час Москва і далі вважає так звану «Українську православну церкву» своєю і протестує проти втрати Лаври

Російська православна церква висловила протест проти виселення студентів Київської духовної академії із Лаври, демонструючи цим, що і далі вважає УПЦ МП своєю.

Так, у заяві РПЦ йдеться: «Російська православна церква заявляє рішучий протест проти вигнання Київської духовної академії зі стін Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Звертаємось до міжнародних правозахисних організацій, світової православної науково-богословської спільноти, релігійних і світських навчальних закладів всього світу із закликом виступити на захист найстарішого православного навчального закладу Східної Європи та вжити можливих кроків на його підтримку».

Нагадаємо, 27 травня 2022 року Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ»

Як відомо, у березні 2023 року Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська лавра», який розпоряджається ними, розірвав з церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території Нижньої Лаври, подав позов проти заповідника. А священники московської церкви хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.

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Теги: росія церква Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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