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Президент Румунії несподівано відреагував на падіння російського «Шахеда»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Румунії несподівано відреагував на падіння російського «Шахеда»
Якщо інформація про уламки безпілотника РФ підтвердиться, то це буде серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії
фото з відкритих джерел

Йоханніс вимагає термінового та професійного розслідування щодо походження уламків і обставин, за яких вони опинилися в Румунії

Президент Румунії Клаус Йоханніс вимагає термінового та професійного розслідування щодо походження уламків і обставин, за яких вони опинилися в Румунії. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

За словами президента, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».

Тим часом міністр оборони Румунії Анхель Тилвар дав нові розʼяснення в ефірі румунської редакції CNN щодо інциденту з падінням уламків. Він каже, що зараз триває аналіз знайдених уламків.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди».

До слова, міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

Теги: Румунія росія війна безпілотник НАТО

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