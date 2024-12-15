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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Миротворчість? У випадку з російською агресією підходить лише примус до миру

glavcom.ua
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«Миротворчість – це поняття ну дуже широке…»
фото з відкритих джерел

Саме примус до миру – єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути

Знову заговорили про залучення миротворців як елемент встановлення бажаного миру.

Воно би й добре, якби не попередній досвід і специфіка цього питання, яка раніше чи пізніше проявиться в деталях і про яку добре знають фахівці і не дуже обізнані пересічні громадяни.

Миротворчість – це поняття ну дуже широке…

Якщо зовсім коротко, то може бути peace keeping, peace making, peace building…

У випадку з російською агресією підходить лише peace enforcementпримус до миру.

Інакше – це буде абсолютно штучно «натягнута на вуха» історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі існуючи міжнародні норми й правила!

Миротворчість, вона ефективна не, а лише після встановлення миру, із «Міражами» , «Таурусами» й «Томагавками», із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу…

Саме примус до миру – єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути. І ніяк інакше! Саме так записано в Статуті ООН!

А далі вже – peace keeping, peace making, peace building…

Не навпаки!

Не впрягайте коня позаду воза!

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Джерело
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Теги: війна ООН миротворці миротворча місія росія Україна

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Валерій Чалий

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