У Румунії проходять парламентські вибори

Виборчі дільниці в країні відкрилися в неділю вранці о 7:00 і закриються о 21:00

Іноземна преса називає ці вибори «найважливішими за останні 35 років»

Сьогодні, 1 грудня, в Румунії відбуваються парламентські вибори.

Громадяни обирають своїх представників у Палату депутатів і Сенат. За місця у двопалатному парламенті – 329 місць у нижній Палаті депутатів та 136 місць у Сенаті – змагаються понад 10 тисяч кандидатів. Загалом зареєструвалася 31 партія та альянс, а також 19 організацій національних меншин.

Виборчі дільниці в країні відкрилися в неділю вранці о 7:00 і закриються о 21:00.

Іноземна преса називає ці вибори «найважливішими за останні 35 років».

Загалом парламент Румунії складається з двох палат: Сенат, що має 133 місця та Нижня палата, яка налічує 323 місця.

Які прогнози?

Згідно з опитуваннями, лідирує ультраправий «Альянс за єдність румунів». Він трохи випереджає панівну Соціал-демократичну партію (PSD).

Далі йде правоцентристський «Союз збереження Румунії». Його лідерка Елена Ласконі змагатиметься у другому турі президентських виборів. Після нього в рейтингу опинилась «Національна ліберальна партія» (PNL).

Якщо жодна з партій не здобуде більшість місць, то почнуться коаліційні переговори. Партія, яка набере найбільше голосів, найімовірніше, висуне прем’єр-міністра.

Нагадамо, що голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських виборів, на яких незалежний ультраправий кандидат здобув найбільшу підтримку. Результати президентського голосування наразі перевіряються вищим судом Румунії.

Наразі на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.

А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.