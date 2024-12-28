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Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США
Європа постачає близько 40% свого імпорту скрапленого природного газу з США, але Україна ніколи раніше не купувала його безпосередньо
фото з відкритих джерел

Українська компанія ДТЕК прийняла газ у грецькому терміналі в рамках угоди з американською компанією Venture Global

Україна отримала свою першу партію скрапленого природного газу зі США через Грецію в межах європейських зусиль, спрямованих на повне відлучення від російського викопного палива. Про це повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Financial Times.

«Попри намагання Росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті», – заявив Єрмак. 

Приватна українська енергокомпанія ДТЕК отримала вантаж через Середземне море. Судно прибуло до грецького термінала напередодні, 27 грудня, – лише за кілька днів до закінчення терміну дії п'ятирічної угоди, що дозволяє транзит російського газу через Україну.

«Такі вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше підривають вплив Росії на нашу енергетичну систему», – сказав виконавчий директор ДТЕК.

Європа постачає близько 40% свого імпорту скрапленого природного газу з США, але Україна ніколи раніше не купувала його безпосередньо. 

Зазначається, що йдеться про купівлю 100 млн кубічних газу. До слова, зупинка транзиту російського газу через Україну завдасть удару по «Газпрому». За перші 9 місяців 2024 року російська компанія вже зазнала збитків у 309 млрд рублів.

Нагадаємо, у червні 2024 року стало відомо, що Україна укладає першу пряму угоду на поставку американського скрапленого природного газу, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку. Про це повідомляє Financial Times.

Незважаючи на те, що Європа вже є найбільшим одержувачем американського скрапленого природного газу, проте його ще ніколи не закуповувала Україна напряму.

До слова, фінська державна компанія з постачання газу Gasum зупиняє закупівлі скрапленого природного газу з РФ. Це сталося після запровадження 14 пакету санкцій ЄС. Про це повідомляє пресслужба компанії Gasum. У пресрелізі наголошується, що санкції, прийняті ЄС, не дозволяють Gasum розірвати угоду з «Газпром експортом», але є форс-мажорною обставиною для закупівлі або імпорту російського скрапленого газу через термінали, які не підключені до газорозподільної мережі.

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Теги: Газпром санкції Європа транзит Україна Андрій Єрмак зупинка

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