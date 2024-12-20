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У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки
Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ
фото: glavcom.ua

Сергій Попко: Росія має відповісти за всі злочини проти мирного населення

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару у Києві збільшилася кількість постраждалих до 13 людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару – 13 людей. Нагадаємо, ще одна людина, на жаль, загинула. Росія має відповісти за всі злочини проти мирного населення!», – наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

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Теги: Київ поранення війна Україна росія росіяни ракета

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